ΗΠΑ: Ένας- ένας εγκαταλείπουν τον Τραμπ οι Ρεμπουμπλικάνοι – Τι έγραψαν Πομπέο και Μπους

Ο Τραμπ δήλωσε επιτέλους ότι η μετάβαση της εξουσίας στις 20 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί ομαλά, έχοντας προηγουμένως εγκαταλειφθεί και υποστεί δριμύτατη κριτική από μέλη του κόμματός του.

Ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους που καταδίκασαν τα χθεσινά γεγονότα στο Καπιτώλιο ήταν και ο Γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ, ο οποίος υπήρξε ένα από τα άτομα που ο Τραμπ ευχαρίστησε στη χθεσινή του ομιλία για το γεγονός ότι όλο αυτό τον καιρό στάθηκαν στο πλευρό του.

Those storming the Capitol need to stop NOW. The Constitution protects peaceful protest, but violence—from Left or Right— is ALWAYS wrong. And those engaged in violence are hurting the cause they say they support. — Ted Cruz (@tedcruz) January 6, 2021

«Όσοι εισβάλλουν στο Καπιτώλιο πρέπει να σταματήσουν ΤΩΡΑ. Το Σύνταγμα προστατεύει τις ειρηνικές διαμαρτυρίες, αλλά η βία – από την Αριστερά ή τη Δεξιά- είναι ΠΑΝΤΑ λάθος. Και όσοι καταφεύγουν στη βία κάνουν κακό στον σκοπό που υποτίθεται πως υποστηρίζουν», έγραψε ο Κρουζ στο Twitter.

«Δεν πρόκειται για μια ειρηνική διαμαρτυρία. Πρόκειται για μια επίθεση στη δημοκρατία μας και για την προσπάθεια της εγχώριας τρομοκρατίας να παρεμποδίσει την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος».

«Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα πραξικόπημα, καθοδηγούμενο από έναν Πρόεδρο που δεν πρόκειται απομακρυνθεί ειρηνικά από την εξουσία», έγραψε ο πρώην Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Γουίλ Χερντ.

This isn’t a peaceful protest. This is an attack on our democracy and domestic terrorism to try to stop certifying elections. This should be treated as a coup led by a president that will not be peacefully removed from power. — Rep. Will Hurd (@HurdOnTheHill) January 6, 2021

Ο επίσης Ρεπουμπλικάνος Κυβερνήτης του Βερμόντ, Φιλ Σκοτ, κάλεσε τον Τραμπ να παραιτηθεί ή αλλιώς να απομακρυνθεί από την θέση του με παρέμβαση του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Κογκρέσου.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ενορχήστρωσε μια καμπάνια για την πρόκληση ανταρσίας, με σκοπό την ανατροπή του αποτελέσματος ελεύθερων, δίκαιων και νόμιμων εκλογών», είπε, μεταξύ άλλων, σε επίσημη δήλωσή του.

Ανάμεσα στους επικριτές του Τραμπ συγκαταλέγονται και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, όπως και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Γ. Μπους.

The storming of the U.S. Capitol today is unacceptable. Lawlessness and rioting — here or around the world — is always unacceptable. I have travelled to many countries and always support the right of every human being to protest peacefully for their beliefs and their causes. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 6, 2021

«Η σημερινή εισβολή στο Καπιτώλιο είναι απαράδεκτη. Η ανομία και τα επεισόδια – εδώ ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο – είναι πάντα απαράδεκτα.»

«Έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες και πάντα υποστηρίζω το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να διαμαρτύρεται ειρηνικά για τα πιστεύω του και τους σκοπούς που υποστηρίζει», έγραψε ο Πομπέο στο Twitter.

Ο Μπους τοποθετήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης, γράφοντας:

«Είναι ένα αποκαρδιωτικό θέαμα. Έτσι αντιμετωπίζονται οι εκλογές σε μια Μπανανία, όχι στην δημοκρατική μας χώρα».

«Με σοκάρει η απερισκεψία ορισμένων πολιτικών ηγετών από τις εκλογές και έπειτα», προσέθεσε, στοχεύοντας προφανώς με τα βέλη του τον Τραμπ.

«Η επίθεση στο Καπιτώλιο διεξήχθη από άτομα, των οποίων τα πάθη οξύνθηκαν από αναλήθειες και ψεύτικες ελπίδες».