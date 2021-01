Εικόνες ντροπής στο Καπιτώλιο: Ο κιθαρίστας των Iced Earth ανάμεσα στους εισβολείς

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια γνωστή φυσιογνωμία αντίκρισαν οι «μεταλάδες» στα πρωτοφανή επεισόδια στο Καπιτώλιο.

Ανάμεσα στους οπαδούς του Τραμπ που εισέβαλαν, ήταν και ο κιθαρίστας και ιδρυτής ενός γνωστού metal συγκροτήματος, ο Jon Schaffer των Iced Earth.

Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον Schaffer μαζί με άλλους διαδηλωτές.

Το ιστορικό μέλος της μπάντας έχει δηλώνει ανοιχτά πως είναι αρνητής του κορωνοϊού, αρνητής του εμβολίου και… πατριώτης στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Needless to say, Jon Schaffer of Iced Earth should be added to this list. pic.twitter.com/ZxUpUKMU6j

— NAZIS IN METAL: A Comprehensive List (@NAZISinMETAL) January 7, 2021