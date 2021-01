Χάος στις ΗΠΑ: Τέσσερις οι νεκροί από τα επεισόδια στο Καπιτώλιο

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στη μητροπολιτική περιοχή της αμερικανικής πρωτεύουσα, Ρόμπερτ Κόντε ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα χθεσινά επεισόδια στο Καπιτώλιο.

Διευκρίνισε ότι οι τρεις θάνατοι (δύο άνδρες και μία γυναίκα) οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά και το τέταρτο πρόσωπο υπέκυψε σε νοσοκομείο αφού υπέστη τραύμα από σφαίρα. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν αυτοί οι άνθρωποι συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην εισβολή στο Καπιτώλιο.

Νωρίτερα είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο από τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα δέχθηκε τους πυροβολισμούς:

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

«Μία ενήλικη γυναίκα και δύο άνδρες φαίνεται να υπέφεραν από ξεχωριστά έκτακτα ιατρικά περιστατικά, με αποτέλεσμα τους θανάτους τους. Οποιαδήποτε απώλεια ζωής είναι τραγική και οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που επηρεάζονται από την απώλειά τους».

Ερευνα για τον θάνατο της γυναίκας στο Καπιτώλιο

Η γυναίκα παραμένει άγνωστο από ποιον πυροβολήθηκε με την αστυνομία να κάνει έρευνα για το περιστατικό. Το θύμα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη με φορείο σε νοσοκομείο, αλλά στην πορεία εξέπνευσε.

Επρόκειτο για μία γυναίκα από το Σαν Ντιέγκο, βετεράνο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και φανατική οπαδό του Τραμπ.

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC — Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021

«Η ενήλικη που τραυματίστηκε από σφαίρα μέσα στο Καπιτώλιο κηρύχθηκε νεκρή σε νοσοκομείο της περιοχής», δήλωσε λιτά ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντάστιν Στέρνμπεκ στο CNN, τονίζοντας ότι λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη τα ακριβή αίτια των άλλων τριών θανάτων. Ακόμη υπάρχουν αρκετοί αστυνομικοί τραυματίες, καθώς και διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων ένας 24χρονος ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση καθώς έπεσε από σκαλωσιά στην προσπάθειά του να εισβάλει στο Καπιτώλιο. Δεν διευκρινίζεται αν είναι ανάμεσα στα θύματα.

Καπιτώλιο: 52 συλλήψεις στην διάρκεια της εισβολής -Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πρωτεύουσα

Ο επικεφαλής της αστυνομίας πρόσθεσε ότι 52 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την πολιορκία και την εισβολή στο Καπιτώλιο.

#live from US #capitol

Multiple arrests reported as clashes between Protesters and Police erupt pic.twitter.com/KnMO28nboN — Zaid (@zaid_politics) January 6, 2021

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και συνεργεία που απαθανάτιζαν τις δραματικές στιγμές μέσα και έξω από το Καπιτώλιο.

With @wleaming, still rolling the camera while we were being arrested for filming protests outside the Capitol. pic.twitter.com/PcEiwz28DU — Zoeann Murphy (@ZoeannMurphy) January 7, 2021

Παράλληλα, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

