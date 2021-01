Ηπα-εκλογές: «Καίγεται» η Ουάσινγκτον μετά την εμπρηστική ομιλία του Τραμπ – Live εικόνα από τα όσα γίνονται στο Καπιτώλιο

Newsroom eleftherostypos.gr

Σκηνές χάους με ηθικό αυτουργό τον Ντόναλντ Τραμπ σημειώνονται μέσα και έξω από το Καπιτώλιο.

Η εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η αιτία να ανασταλεί η συνεδρίαση που είχε σκοπό να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

Δείτε Live

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο C-SPAN δείχνουν να πέφτουν δακρυγόνα μέσα στο κτίριο του Καπιτώλιου. Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται μια γυναίκα αφού πυροβολήθηκε στο στήθος στο Καπιτώλιο

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.

(Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E

— David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021