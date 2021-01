Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αποφάσισε τελικά να διαγράψει τις τρεις κινεζικές εταιρείες

Newsroom eleftherostypos.gr

Τις μετοχές 3 εταιριών τηλεπικοινωνίας από την Κίνα θα αποσύρει από τις 11 Ιανουαρίου το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Η νέα απόφαση έρχεται μια μέρα μετά από την ανοιχτή κριτική που άσκησε ο Γραμματέας του Θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ, Steve Munchin, στην προηγούμενη στάση του Χρηματιστηρίου, που ήθελε να επιτρέψει την συνέχιση της παρουσίας των κινεζικών εταιριών σε αυτό.

Οι εταιρείες, τις οποίες αφορά η απόφαση, είναι η China Mobile Ltd, η China Telecom Corp Ltd και η China Unicom Hong Kong Ltd.

Το σχέδιο απόσυρσης των 3 εταιριών από το Χρηματιστήριο προκύπτει από το εκτελεστικό διάταγμα του Λευκού Οίκου, το οποίο απαγορεύει τις αμερικανικές επενδύσεις σε εταιρείες που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό.

Η τελευταία απόφαση του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης σηματοδοτεί μια ακόμη ξαφνική αλλαγή πολιτικής, η οποία οφείλεται στην κλιμάκωση των εντάσεων στην Ουάσιγκτον εν μέσω της μεταβίβασης εξουσίας, αλλά και στην προϋπάρχουσα στάση της διοίκησης Τραμπ απέναντι στην Κίνα και τις εκεί επιχειρήσεις.

ΠΗΓΗ: Reuters

