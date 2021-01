Γιατί η Καμάλα Χάρις σπέρνει τον πανικό στους πορνοστάρ

Newsroom eleftherostypos.gr

Η νέα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις φαίνεται ότι ε΄χει γίνει ο φόβος και τρόμος των ηθοποιών ερωτικών ταινιών.

Σύμφωνα με την 42χρονη πορνοστάρ Σέρι Ντεβίλ (Cherie DeVille) οι ερμηνευτές ερωτικών ταινιών είναι «τρομοκρατημένοι» για το τι θα κάνει η Καμάλα Χάρις στη βιομηχανία του σεξ.

Όπως αναφέρει η ηθοποιός, σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί της είναι επιφυλακτικοί για την Χάρις από την εποχή της ως εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, η οποία διήρκεσε από το 2004 έως το 2011.

Η Ντεβίλ είχε εκφράσει εκείνη την εποχή την αντίθεση της με την Χάρις σε μια ψηφοφορία στο Σαν Φρανσίσκο για τη νομιμοποίηση της πορνείας και για την προσπάθεια δίωξης των κατόχων μιας ιστοσελίδας διαφημίσεων. Η Ντεβίλ λέει ότι η Χάρις συνέχισε τις προσπάθειές της όταν εξελέγη στη Γερουσία και το αποτέλεσμα ήταν ότι όποιος δημοσίευε μια διαδικτυακή διαφήμιση σεξουαλικού περιεχομένου θα μπορούσε να φυλακιστεί.

«Λίγοι Αμερικανοί συνειδητοποιούν ότι η Visa και η Mastercard υπαγορεύουν τι πορνό θέλουν εξαιτίας των αυστηρών κανόνων που θέτουν» , είπε η 42χρονη η οποία τα έβαλε και με το Facebook για τη λογοκρισία που επιβάλει.

«Είναι απογοητευτικό γιατί το Facebook είναι χειρότερο από τις καλωδιακές εταιρείες. Ελέγχουν αυτό που βλέπουμε και είναι μονοπώλιο. Αυτό είναι τρομακτικό. Κανείς δεν το γνωρίζει καλύτερα από τους εργαζόμενους στη βιομηχανία του σεξ που λογοκρίνει το Facebook » , είπε.

