Το σόου πυροτεχνημάτων στην Αθήνα… έκλεψε την καρδιά του Μάικ Πομπέο – Δείτε πώς ευχήθηκε στο twitter

Ο Μάικ Πομπέο επέλεξε να ευχηθεί για την αλλαγή του χρόνου μια εικόνα από την Αθήνα.

Στην ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter για την αλλαγή του χρόνου ο κ. Πομπέο επέλεξε συνολικά τέσσερις φωτογραφίες από όλο τον κόσμο. Μια εξ αυτών ήταν από την Αθήνα και το φαντασμαγορικό σόου με πυροτεχνήματα που στήθηκε με την αλλαγή του χρόνου και φόντο την Ακρόπολη.

«Καλή χρονιά. Η αρχή του 2021 γιορτάστηκε σε όλο τον κόσμο. Ο πλανήτης ωφελήθηκε από τέσσερα σπουδαία χρόνια του America First» έγραψε ο Μάικ Πομπέο στο twitter.

Happy New Year. Celebrating the start of 2021 all around the world. The world has benefitted from four great years of America First. Watch this space. pic.twitter.com/1SM7CLE2NR

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 1, 2021