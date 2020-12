Εικόνες χάους στην Υεμένη: Εκρήξεις και πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο του Άντεν – Δέκα νεκροί [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίσθηκαν σήμερα σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του Άντεν λίγο μετά την προσγείωση εκεί του αεροπλάνου που μετέφερε από τη Σαουδική Αραβία την κυβέρνηση της Υεμένης που σχηματίσθηκε πρόσφατα, δήλωσε στο Reuters πηγή στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας.

Ισχυρές εκρήξεις και πυρά ακούσθηκαν στο αεροδρόμιο λίγο μετά την άφιξη του αεροπλάνου, έκαναν γνωστό αυτόπτες μάρτυρες.

Τα μέλη της κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μαΐν Αμπντουλμαλίκ, καθώς και ο Σαουδάραβας πρεσβευτής στην Υεμένη Μοχάμεντ Σαΐντ αλ-Τζαμπέρ, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προεδρικό μέγαρο της πόλης, ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες και τα σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης.

Killed and wounded in an attack targeting the new Yemeni government plane at Aden Airport. Footage from the airport

# Yemen

https://t.co/PRP5PGRqkL pic.twitter.com/ntpa1L5zUB — Fla⚡h – News (Middle East) (@FlashdotNews) December 30, 2020

Πηγή στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσε πως τρία βλήματα όλμου έπεσαν στην αίθουσα του αεροδρομίου.

Earlier today:

Attack on #Aden airport as new government officials land.

At least 12 killed & several more injured .#Yemen pic.twitter.com/9sTWgRhzzo — Hiba Nasr (@HibaNasr) December 30, 2020

Στη νεοσχηματισθείσα κυβέρνηση συμμετέχουν η κυβέρνηση του προέδρου Αμπντ-Ραμπού Μανσούρ Χάντι και οι αυτονομιστές του νότου. Οι δύο ομάδες είναι οι κύριες υεμενικές παρατάξεις στη συμμαχία που έχει την έδρα της στον νότο, υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και πολεμάει εναντίον του κινήματος των Χούτι, που έχει συμμαχήσει με το Ιράν και ελέγχει τον βορρά.

Το σαουδαραβικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbaria μετέδωσε εικόνες με κατεστραμμένα οχήματα και σπασμένα τζάμια. Λευκός καπνός υψωνόταν από το σημείο.

NEW – video of the explosion(s) at Aden Airport in #Yemen. Initial reports claim either mortars or drones were used in the attack.pic.twitter.com/HIha6sdUpO — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 30, 2020

Βίαιες συγκρούσεις σημειώνονται στο νότιο λιμάνι του Άντεν εξαιτίας μιας διένεξης ανάμεσα στους αυτονομιστές και την κυβέρνηση του Χάντι. Οι αυτονομιστές (Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο, STC), οι οποίοι επιδιώκουν την ανεξαρτησία της νότιας Υεμένης, κήρυξαν νωρίτερα φέτος την αυτονομία του Άντεν, προκαλώντας βίαιες συγκρούσεις και περιπλέκοντας τις προσπάθειες του ΟΗΕ για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός στη συνολική σύγκρουση.

Ο συνασπισμός με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα το νέο υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι αυτονομιστές.

Η κυβέρνηση αυτή έφθασε από το Ριάντ, όπου οι δύο πλευρές διαπραγματεύθηκαν για περισσότερο από έναν χρόνο με τη μεσολάβηση της Σαουδικής Αραβίας.

