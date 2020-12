Τραγωδία δίχως τέλος στην Κροατία: Τουλάχιστον έξι νεκροί από τον σεισμό ανάμεσά τους ένα μικρό κορίτσι [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα στην Κροατία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Μέχρι στιγμής, στα περίχωρα της πόλης Γκλίνα έχουμε πέντε θύματα. Μαζί με το (12χρονο) κορίτσι από την Πέτρινια, τα θύματα είναι συνολικά έξι», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τόμο Μέντβεντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, τα πέντε από τα θύματα είναι όλοι τους άνδρες από το χωριό Μάγισκε Πόλιανε, κοντά στην Γκλίνα.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 20 πιο ελαφρά.

«Η έρευνα στα συντρίμμια συνεχίζεται», ανέφερε η αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς, ο οποίος έσπευσε στην Πέτρινια, ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να μεταφερθούν σε άλλη περιοχή ορισμένοι κάτοικοι της πόλης γιατί «δεν είναι ασφαλές να βρίσκονται εδώ».

Ο τηλεοπτικός σταθμός Ν1 πρόβαλε ένα βίντεο με διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς από τα χαλάσματα έναν άνδρα και ένα παιδί. Σε άλλες εικόνες φαίνεται ένα σπίτι, η στέγη του οποίου έχει καταρρεύσει. Η ρεπόρτερ του καναλιού είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρισκόταν κανείς μέσα την ώρα του σεισμού.

Another man saved from the building in Petrinja pic.twitter.com/3kOc0oY3LS

— Tea Horvatic (@teahorvatic) December 29, 2020