«Εμφύλιο» προκαλεί ο Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς με φόντο τον αμυντικό προϋπολογισμό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σήμερα νέα ομοβροντία εναντίον των ηγετικών στελεχών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, χαρακτηρίζοντάς τους «αξιοθρήνητους» και προκαλώντας νέα αναταραχή στο ίδιο το στρατόπεδό του, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες εκλογές για την ανάδειξη δύο γερουσιαστών στην Τζόρτζια.

Από το Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας και λίγο πριν αναχωρήσει για να περάσει και πάλι την ημέρα του παίζοντας γκολφ, ο πρώην επιχειρηματίας εξέφρασε τον εκνευρισμό του, με αλλεπάλληλες, φαρμακερές αναρτήσεις στο Twitter. Ο λόγος της οργής του: η πιθανότητα να παρακάμψει το Κογκρέσο το προεδρικό βέτο που έθεσε στον αμυντικό προϋπολογισμό, για πρώτη φορά αφότου ανέλαβε το αξίωμά του.

…more votes than is needed by me to win Pennsylvania, not to mention hundreds of thousands of votes in other categories which increase my already big lead into a landslide. All other Swing States show likewise. WE NEED NEW & ENERGETIC REPUBLICAN LEADERSHIP. This can not stand..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2020