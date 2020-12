Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στην Κροατία

Newsroom eleftherostypos.gr

Ισχυρός σεισμός 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κροατία, 12 χιλιόμετρα από την πόλη Σισάκ και 44 χιλιόμετρα απο Ζάγκρεμπ.

Η Σίσακ είναι παρόχθια ποτάμια πόλη και λιμένας της Κροατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News υπάρχουν τραυματίες. Κατά την ίδια πηγή, έχουν καταρρρεύσει κτήρια, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Another man saved from the building in Petrinja pic.twitter.com/3kOc0oY3LS

— Tea Horvatic (@teahorvatic) December 29, 2020