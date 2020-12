ΗΠΑ: Έναν 63χρονο καταδεικνύει η αστυνομία ως ύποπτο για την έκρηξη που τραυμάτισε 3 ανθρώπους

Newsroom eleftherostypos.gr

Έναν 63χρονο κατέδειξε η αστυνομία του Τενεσί ως βασικό ύποπτο πίσω από την έκρηξη βαν που προκάλεσε τραυματισμούς σε τρεις ανθρώπους.

Με βάση DNA που συνέλεξαν από τον τόπο του εγκλήματος, οι αξιωματούχοι της αστυνομίας του Νάσβιλ κάνει λόγο για πιθανή επίθεση αυτοκτονίας εκ μέρους του Κουίν Γουόρνερ, όπως ονομάζεται ο 63χρονος.

Η έκρηξη έλαβε χώρα έξω από ένα κέντρο τηλεπικοινωνιών, μεταξύ άλλων προκαλώντας προβλήματα στις επικοινωνίες σε ολόκληρο το Τενεσί και σε 4 ακόμη Πολιτείες.

Η αστυνομία μετάβη στο σημείο έπειτα από καταγγελία για πυροβολισμούς γύρω στις 6 το πρωί, σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το βαν, το οποίο εξέπεμπε ένα μήνυμα που προειδοποιούσε για εκκένωση του χώρου, ενώ ταυτόχρονα έπαιζε δυνατά την ποπ επιτυχία «Downtown» του 1964.

Μετά από λίγο, το βανάκι εξερράγη, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και δύο πολίτες και προξενώντας ποικίλες υλικές ζημιές στα γύρω κτήρια.

This is video of Friday morning’s explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020