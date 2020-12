Καψόνι Τραμπ σε εκατομμύρια ανέργους: Δεν υπογράφει το επίδομα γιατί.. το ποσό είναι μικρό

Newsroom eleftherostypos.gr

Για εκατομμύρια Αμερικανούς λήγουν σήμερα, 26 Δεκεμβρίου, τα επιδόματα ανεργίας που λάμβαναν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να εγκρίνει το πακέτο ύψους 2,3 τρισ. δολαρίων που αφορά την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Ο Τραμπ άφησε εμβρόντητους Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς αυτή την εβδομάδα, όταν είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το εν λόγω νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει τη χορήγηση οικονομικής στήριξης ύψους 892 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας – συμπεριλαμβανομένης της παράτασης των ειδικών επιδομάτων ανεργίας, που έληγαν την σήμερα – καθώς και 1,4 τρισ. δολάρια για τις τακτικές δαπάνες της κυβέρνησης.

Ο λόγος της δυσαρέσκειας το ύψος του επιδόματος. «Γιατί δεν θέλουν οι πολιτικοί να δώσουν στον κόσμο 2.000 δολάρια, αντί μόλις 600 δολάρια;(…) Δώστε τα λεφτά στον λαό μας!», ανέφερε ο πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter την ημέρα των Χριστουγέννων, την οποία πέρασε κυρίως παίζοντας γκολφ στο θέρετρό του Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Made many calls and had meetings at Trump International in Palm Beach, Florida. Why would politicians not want to give people $2000, rather than only $600? It wasn’t their fault, it was China. Give our people the money!

