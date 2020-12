Αγγλία: Επιβάτες τρένου χτύπησαν με σιδηρογροθιά άνδρα που τους ζήτησε να φορέσουν τις μάσκες τους

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο άνδρας υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στον θώρακα αφότου ζήτησε από δύο συνεπιβάτες του σε τρένο του Λονδίνου να φορέσουν τις μάσκες τους.

Οι δύο νεαροί δράστες επιτέθηκαν στον 52χρονο άνδρα με σιδηρογροθιά, ενώ φαίνεται πως συνέχισαν να τον κλωτσούν και να του επιτίθενται ακόμα και μετά την επιβίβασή του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε εντατική φροντίδα καθώς έφερε κατάγματα στα πλευρά του και ο πνεύμονάς του είχε τρυπηθεί.

Η αστυνομία μεταφορών της Μ. Βρετανίας έχει δημοσιεύσει εικόνες των δύο ανδρών που προήλθαν από τις κάμερες ασφαλείας του σταθμού, ζητώντας τη βοήθεια του κοινού στον εντοπισμό τους.

Σε δημοσίευσή τους στο Twitter, οι αξιωματούχοι του αστυνομικού τμήματος δήλωσαν:

«Αυτό που θέλουμε για τα Χριστούγεννα είναι να βρούμε αυτούς τους δύο άνδρες. Μπορείτε να βοθήσετε;»

All we want for Christmas is to identify these two men…can you help? 🎄

A man was attacked with a knuckle duster at Barnes station after asking two passengers to wear face coverings on board a train.

Detectives believe these two may have useful info 👉https://t.co/pRlAIRzaxo pic.twitter.com/cZxXP5Opud

— BTP London (@BTPLondon) December 24, 2020