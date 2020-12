«Το αντίπαλο κόμμα μου έκλεψε τη γυναίκα»: Σκηνές…Μπόλιγουντ συγκλόνισαν το Κονγκρέσο της Ινδίας

Newsroom eleftherostypos.gr

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ινδία το δημόσιο δράμα ενός ζευγαριού πολιτικών, ο γάμος των οποίων επισκιάζεται μετά από 10 χρόνια εξαιτίας των πολιτικών διαφορών τους.

Την Τρίτη, ο βουλευτής Saumitra Khan προέβη σε αίτηση διαζυγίου από τη γυναίκα του, την Sujata Mondal Khan, εξαιτίας της προσχώρησής της στο αντίπαλό του κόμμα.

Οι δύο πολιτικοί ανήκαν στο κόμμα BJP, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εξουσία, ωστόσο η Khan αποφάσισε να αναζητήσει πολιτική στέγη στο κόμμα TMC που διοικεί το κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, απ’ όπου και προέρχεται το ζεύγος.

Η πολιτικός παρέθεσε τα αίτια του «διαζυγίου» της από το παλιό της κόμμα δίνοντας συνέντευξη τύπου, στην οποία εξήγησε ότι το BJP δεν της είχε δείξει σεβασμό, ότι είχε συγκεντρώσει πολλούς «διεφθαρμένους» ηγέτες άλλων κομμάτων στο εσωτερικό του και ότι τους επιβράβευε, αντί να επιβραβεύει την αφοσίωση των παλαιότερων μελών του.

When politics enter your personal lives, it becomes bad for the relationship. Saumitra is in the company of bad people from BJP who are trying to instigate him against me. The party that abolished triple talaq is asking Saumitra to divorce me today: Sujata Mondal, TMC pic.twitter.com/IdLWT6jsJx

— ANI (@ANI) December 22, 2020