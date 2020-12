Ιταλία: Το Μαυσωλείο του Αυγούστου, ο μεγαλύτερος κυκλικός τάφος του κόσμου, ανοίγει τις πύλες του στο κοινό

Newsroom eleftherostypos.gr

Η ανακαίνιση του μνημείου διήρκεσε 13 χρόνια και το μαυσωλείο πρόκειται να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό τον Μάρτιο του 2021.

Πρόκειται για τον εντυπωσιακό τάφο του αυτοκράτορα της Ρώμης, Οκταβιανού Αυγούστου, που πέθανε το 14 μ. Χ. περηφανευόμενος ότι παρέλαβε μια πόλη χτισμένη από τούβλα, και την άφηνε πίσω του χτισμένη με μάρμαρο.

Ο Οκταβιανός, ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρώμης, είχε διαδεχθεί τον Ιούλιο Καίσαρα στην εξουσία το 27 π.Χ., χτίζοντας μια αυτοκρατορία που θα εκτεινόταν από το σημερινό Ηνωμένο Βασίλειο ως την Αίγυπτο.

Ο τάφος του, ένα τεράστιο, κυκλικό μαυσωλείο στην καρδιά της Αιώνιας Πόλης, με διάμετρο 90 μέτρων και ύψος που ξεπερνά τα 45 μέτρα, είχε εγκαταλειφθεί για αιώνες μέχρι την έναρξη των εργασιών αποκατάστασής του, την δεκαετία του ’50.

Ο Οκταβιανός είχε διατάξει την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς τάφου του ήδη πριν από τον θάνατό του, και συγκεκριμένα το 28 π.Χ., μετά την νίκη του επί του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στην ναυμαχία του Ακτίου.

Το κτίσμα βρίσκεται σε περίοπτη τοποθεσία δίπλα από τις όχθες του Τίβερη, τοποθεσία που το καθιστά ορατό από πολλαπλά σημεία της πόλης.

Κοντά στο κτίσμα βρίσκονται και άλλα μνημεία της εποχής και του έργου του Οκταβιανού Αυγούστου, όπως ο περιώνυμος Βωμός της Ειρήνης, που ανεγέρθηκε προς τιμήν του Αυγούστου έπειτα από την επιτυχημένη του στρατιωτική εκστρατεία στην Ισπανία και τη Γαλατία.

