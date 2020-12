Χάος στο Ντόβερ: Οργισμένοι οι χιλιάδες εγκλωβισμένοι οδηγοί φορτηγών – «Είναι ντροπή»

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Νταν Ζίνκα, ένας Ρουμάνος οδηγός νταλίκας, αποκλεισμένος στη νότια Αγγλία, αφού πολλές χώρες έκλεισαν τα σύνορά τους με τη Βρετανία, είναι οργισμένος – και δεν είναι ο μόνος.

Ο 47χρονος δεν θα καταφέρει να κάνει φέτος Χριστούγεννα με την οικογένειά του και πιστεύει ότι η επίσημη δικαιολογία για το κλείσιμο των συνόρων –η μετάλλαξη του νέου κορωνοϊού που εξαπλώνεται ταχύτατα στη Βρετανία– είναι μια ανοησία.

«Είμαστε ταραγμένοι και δεν ξέρουμε γιατί έπρεπε να βρεθούμε σ’ αυτήν την κατάσταση», είπε στο πρακτορείο Reuters. «Λένε ότι αφορά τον κορωνοϊό. Δεν ξέρουμε. Νομίζουμε… ότι είναι βλακεία, μια τεράστια βλακεία», είπε.

Εκατοντάδες φορτηγά σχηματίζουν μια ατελείωτη ουρά στη νότια Αγγλία, μετά το κλείσιμο των συνόρων. Πολλοί οδηγοί έχουν αποκλειστεί στο Ντόβερ και στους δρόμους που οδηγούν μέχρι εκεί για μέρες και τρώνε ό,τι αποθέματα είχαν μαζί τους.

Ό,τι κι αν αποφασιστεί στο Λονδίνο, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, ο Ζίνκα δεν θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι του, στο Μπουμπέστι-Ζίου, που απέχει 300 χιλιόμετρα δυτικά του Βουκουρεστίου, επειδή η απόσταση που τον χωρίζει από την οικογένειά του είναι πολύ μεγάλη για να καλυφθεί μέσα σε δύο ημέρες. «Τώρα έγινε, τελείωσε. Από εδώ μέχρι το σπίτι είναι περίπου 3.200 χιλιόμετρα. Χρειάζονται 45 ώρες στο τιμόνι – χωρίς ύπνο, μόνο να οδηγώ. Δεν γίνεται» εξήγησε.

The situation at Manston is serious; lorry drivers have few toilets and little food to eat – miserable existence after 48 hour border closure – @RHANews urging Govt to improve facilities fast … pic.twitter.com/zWmyBjZKl4

— Rod McKenzie (@RHARodMcKenzie) December 22, 2020