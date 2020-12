Εκτακτο – Κορωνοϊός – μετάλλαξη: Η Ε.Ε. ανοίγει τα σύνορα με την Βρετανία

Newsroom eleftherostypos.gr

Η ΕΕ συνέστησε σε όσες χώρες μέλη της έχουν κλείσει τα σύνορα με την Βρετανία να άρουν το μέτρο αυτό, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το skynews.

Όμως, τις καλεί να περιορίσουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας της μετάλλαξης στελέχους του κορωνοϊού.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τα προβλήματα που προκάλεσε το γεγονός ότι ειδικά η Γαλλία έκλεισε τα σύνορά της με την Βρετανία με αποτέλεσμα πάνω από 1.500 φορτηγά να είναι εγκλωβισμένα στο Κεντ.

My brother just sent me this. He is stuck in #Manston currently. 😓 pic.twitter.com/xnpKVsNdUl

— Lukasz (@LukWSM) December 22, 2020