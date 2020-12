Θρίλερ με τον θάνατο Ρώσου επιστήμονα που εργαζόταν για το εμβόλιο του κορωνοϊού – Έπεσε στο κενό από τον 14ο όροφο

Newsroom eleftherostypos.gr

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο ενός κορυφαίου Ρώσου επιστήμονα που «εργαζόταν πάνω σε ένα εμβόλιο για την Covid-19». Οι συνθήκες θανάτου του στην Αγία Πετρούπολη προκαλούν πολλά ερωτηματικά.

Ο βιολόγος Αλεξάντερ «Σάσα» Καγκάνσκι, 45 ετών, που είναι περισσότερο γνωστός για τη δουλειά του στη μάχη κατά του καρκίνου, έπεσε από παράθυρο στον 14 όροφο με τα εσώρουχά του. Στο σώμα του είχε και ένα τραύμα από μαχαίρι, όπως μεταδίδει η Moskovsky Komsomolets και αναμεταδίδει η Daily Mail.

Russian scientist 'working on Covid-19 vaccine' falls to his death from 14th floor window 'in his underwear after being stabbed' https://t.co/mtEAjgUYCn

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 21, 2020