Κορωνοϊός – Βρετανία: Νέο στέλεχος του ιού βάζει σε lockdown Λονδίνο και νοτιο-ανατολική Αγγλία

Newsroom eleftherostypos.gr

Η βρετανική κυβέρνηση αναγκάσθηκε να επιβάλει νέο αυστηρό lockdown στην περιφέρεια του Λονδίνου και την νοτιοανατολική Αγγλία μπροστά στην εκτόξευση των κρουσμάτων της Covid-19, η οποία αποδόθηκε σε «νέο στέλεχος» του νέου κορωνοϊού, το οποίο «δεν αυξάνει την επικινδυνότητα», αλλά «την μεταδοτικότητα» της επιδημίας.

«Φαίνεται ότι αυτή η εξάπλωση (της επιδημίας) τροφοδοτείται πλέον από μία νέα παραλλαγή του ιού», που μεταδίδεται «πολύ ευκολότερα», «μέχρι και κατά 70%», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σπεύδοντας ωστόσο να διευκρινίσει ότι τίποτε δεν δείχνει ότι «αυτή η παραλλαγή είναι περισσότερο θανατηφόρα» ή περιορίζει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Boris Johnson says people in areas outside of Tier 4 will only be allowed to meet up with two other households on Christmas Day, rather than the original five days

Get live #coronavirus updates: https://t.co/rh9jEYUC5V pic.twitter.com/nYGTOy9O4i

— Sky News (@SkyNews) December 19, 2020