Νέα επικοινωνία Μέρκελ – Ερντογάν – Τι συζήτησαν

Newsroom eleftherostypos.gr

Τη «νέα εποχή» στις σχέσεις μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας συζήτησαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης θέματα διμερών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας.

#BREAKING Turkish President Erdogan, German Chancellor Merkel discuss bilateral relations, Turkey-EU relations in new era, via video link

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 18, 2020