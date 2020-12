Εκτακτο – Οι ΗΠΑ δεν είναι Ε.Ε.: Ανακοίνωσαν κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τους S-400

Newsroom eleftherostypos.gr

Την επιβολή κυρώσεων κατά της Άγκυρας για τους S-400 ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον το βράδυ της Δευτέρας.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται στον επικεφαλής του οργανισμού οπλικών συστημάτων, Ισμαϊλ Ντεμίρ και συνολικά στην ηγεσία του. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, αναφέρει: «Παρά τις προειδοποιήσεις μας, η Τουρκία προχώρησε με την αγορά και τη δοκιμή του συστήματος των S-400 από τη Ρωσία. Οι σημερινές κυρώσεις αποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πλήρως τον νόμο «Αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων (CAATSA)».

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey’s SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia’s defense sector.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 14, 2020