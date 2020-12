Επανήλθαν YouTube-Gmail: Τέλος στα προβλήματα υπηρεσιών της Google

Newsroom eleftherostypos.gr

Επανήλθαν σε λειτουργία βασικές υπηρεσίες της Google που είχαν «πέσει» σε πολλές περιοχές του κόσμου.

YouTube και Gmail άρχισαν να φορτώνουν στην Ελλάδα λίγο πριν τις 15:00.

Update — We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020