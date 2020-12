Aποκρυπτογράφησαν μήνυμα του «Zodiac Κiller» μετά από 51 χρόνια

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια ομάδα ανθρώπων παθιασμένων με την κρυπτογραφία μπόρεσε να αποκρυπτογραφήσει ένα από τα κωδικοποιημένα μηνύματα που είχε στείλει πριν από 51 χρόνια ο μυστηριώδης «Zodiac Killer», ο οποίος κατατρομοκρατούσε τη βόρεια Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστο ποιος ήταν.

Το συγκεκριμένο μήνυμα είχε σταλεί τον Νοέμβριο του 1969 στην εφημερίδα San Francisco Chronicle από τον φερόμενο ως δολοφόνο κατά συρροή. Ο κώδικάς του, αποτελούμενος από μια σειρά γραμμάτων και αινιγματικών συμβόλων σε μορφή πίνακα, αποτελούσε γρίφο που οι αρχές και ακόμα και οι πιο δυνατοί ερασιτέχνες λύτες δεν είχαν καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουν έκτοτε.

Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την υπόθεση του «Zodiac Killer» και οι διωκτικές αρχές έτρεφαν την ελπίδα ότι το κωδικοποιημένο αυτό μήνυμα θα περιείχε το όνομα ή έστω κάποιο άλλο στοιχείο που θα οδηγούσε στην ταυτότητα του κακοποιού, ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί πως διέπραξε τουλάχιστον πέντε δολοφονίες από το 1968 ως το 1969, αλλά ανέλαβε την ευθύνη για συνολικά 37, ενώ ενέπνευσε άλλους δολοφόνους κατά συρροή.

Όμως, σύμφωνα με την τριάδα των ερευνητών που έσπασε τον κώδικα, δεν πρόκειται παρά για μερικές φράσεις στις οποίες ο δολοφόνος καυχιέται, αψηφά τις αρχές και μοιάζει να παραληρεί, χωρίς να αποκαλύπτει ποιος είναι.

«Ελπίζω ότι διασκεδάζετε πολύ προσπαθώντας να με πιάσετε (…). Δεν φοβάμαι τον θάλαμο αερίου, διότι θα με στείλει στον παράδεισο συντομότερα (…) τώρα έχω αρκετούς σκλάβους που δουλεύουν για μένα», αναφέρει το μήνυμα.

Χρειάστηκαν ατέλειωτες σειρές κώδικα προγραμματισμού και χρόνια δουλειάς προτού ο Ντέιβιντ Όραντσακ, αμερικανός σχεδιαστής ιστοτόπων, 46 χρονών, να μπορέσει να σπάσει το κρυπτογράφημα, πάνω στο οποίο άρχισε να δουλεύει το 2006.

#Breaking – Our statement regarding the #Zodiac cipher: pic.twitter.com/cJCtlDEbMw

— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) December 11, 2020