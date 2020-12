Συναγερμός στο Λονδίνο – Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς

Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο, όπου αυτοκίνητο έχει πέσει πάνω στο πλήθος και τα Βρετανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Στάμφορντ Χιλ, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν σπεύσει στο σημείο.

«Ένα αυτοκίνητο φέρεται να ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και να χτύπησε πεζούς. Περιμένουμε μια ενημέρωση για τραυματισμούς. Σε αυτό το στάδιο το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία», ανέφερε εκπρόσωπος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και οχήματα της Πυροσβεστικής.

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb

— Active-Patriot (@PatriotActive66) December 11, 2020