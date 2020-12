Σε… άλλον κόσμο ο Τραμπ: Αγνοεί τους ειδικούς και διοργανώνει χριστουγεννιάτικα «κορωνοπάρτι»

Newsroom eleftherostypos.gr

Λίγες μόλις ώρες αφότου οι ΗΠΑ σημείωσαν αρνητικό ρεκόρ θανάτων από τον κορωνοϊό με περισσότερους από 3.000 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, ο απερχόμενος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται να παραδεχτεί την ήττα του, έγραψε επιδεικτικά στα παλαιότερα των υποδημάτων του τις συστάσεις των ειδικών και διοργάνωσε «κορωνοπάρτι».

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους η Washington Post και το ABC News, δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από πάρτι του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος διανύει τις τελευταίες του μέρες στον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε την Τρίτη από έναν δημοσιογράφο για την εκστρατεία εμβολιασμού. «Γιατί διαμορφώνετε μια διαφορετική συμπεριφορά στον αμερικανικό λαό από αυτό που λένε οι επιστήμονες σας;» ήταν η ερώτηση.

Ο Τραμπ του απάντησε πως «είναι χριστουγεννιάτικα πάρτι και, ειλικρινά, μειώσαμε τον αριθμό πολύ σημαντικά, όπως γνωρίζετε. Βλέπω πολλούς ανθρώπους στα πάρτι να φορούν μάσκες και θα έλεγα ότι κοιτάζω το κοινό σε αυτά τα πάρτι και έχουμε πολλούς ανθρώπους που φορούν μάσκες και νομίζω ότι αυτό είναι καλό».

Βίντεο και φωτογραφίες ωστόσο που αναρτήθηκαν στα social media παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα. Δείχνουν πολλούς σε αυτές τις συγκεντρώσεις να μην φορούν μάσκες και να μην κρατούν τις αποστάσεις.

VIDEO: Trump tells the crowd at the Hanukkah party that with the help of “certain very important people, if they have wisdom and if they have courage, we are going to win this election.” — remarks followed with loud chants of “four more years.” pic.twitter.com/FjCyFGOqPC

— Jacob Kornbluh (@jacobkornbluh) December 10, 2020