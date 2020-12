Σε δικαστικό «πόλεμο» το Facebook – Αγωγή από 48 Πολιτείες της Αμερικής για μονοπωλιακές πρακτικές

Newsroom eleftherostypos.gr

Δύο ξεχωριστές αγωγές εναντίον της Facebook που βάζουν στο στόχαστρο δύο μεγάλες εξαγορές της εταιρείας -το Instagram και το WhatsApp- κατέθεσαν η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) και μια ομάδα γενικών εισαγγελέων από 48 πολιτείες και περιοχές.

Και οι δύο ζητούν θεραπεία για φερόμενη παραβίαση του ανταγωνισμού που θα μπορούσε να καταλήξει σε απαίτηση από την Facebook να προχωρήσει σε αποεπένδυση των δύο εφαρμογών.

Η μετοχή του κοινωνικού δικτύου υποχωρεί 1,8% στον απόηχο της είδησης.

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των αγωγών, η Facebook έγραψε στο Twitter ότι τις εξετάζει και ότι θα επανέλθει σύντομα με νεότερα. «Χρόνια μετά την έγκριση των εξαγορών μας από την FTC, η κυβέρνηση θέλει τώρα επανάληψη χωρίς μέριμνα για το προηγούμενο που δημιουργεί αυτό στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητά των ανθρώπων που επιλέγουν καθημερινά τα προϊόντα μας».

We're reviewing the complaints & will have more to say soon. Years after the FTC cleared our acquisitions, the government now wants a do-over with no regard for the impact that precedent would have on the broader business community or the people who choose our products every day.

