Εγκαινιάζεται τούνελ 11 χιλιομέτρων κάτω από τον Ατλαντικό [εικόνες]

Ένα εντυπωσιακό υποβρύχιο τούνελ μήκους 11 χιλιομέτρων κατασκευάζεται στα νησιά Φερόε, κάτω από τον Ατλαντικό ωκεανό.

Το τούνελ, ευρισκόμενο κάτω από ένα από τα περίφημα φιόρδ της περιοχής θα ενώνει τις νήσους Streymoy και Eysturoy, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις από πολλές τοποθεσίες προς την πρωτεύουσα των Φερόε, Torshavn.

Το τούνελ, εκτός του ότι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, είναι εντυπωσιακό και λόγω της διακόσμησής του, αφού κοσμείται από ζωγραφισμένες φιγούρες ανθρώπων που χορεύουν έναν παραδοσιακό τοπικό χορό, τις οποίες φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Trondur Patursson.

The first roundabout under the Atlantic Ocean is a reality. This is part of our new 11 km sub-sea tunnel connecting 2 of our 18 #FaroeIslands in a new & innovative way. This is our 3. sub-sea #tunnel. The roundabout is decorated beautifully by the Faroese artist Tróndur Patursson pic.twitter.com/dOHk4PdpYH

— Kristina Háfoss (@KristinaHafoss) December 3, 2020