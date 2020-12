Κορωνοϊός – V-day: Μια 90χρονη και ένας 81χρονος οι πρώτοι που εμβολιάστηκαν – «Θα το νικήσουμε» λέει ο Τζόνσον

Newsroom eleftherostypos.gr

Κορωνοϊός: Το Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε σήμερα την πρώτη, σε δυτική χώρα, εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid-19.

Η Μάργκαρετ Κίναν, μια γιαγιά 90 ετών, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της αμερικανογερμανικής συμμαχίας Pfizer/BioNTech, σχεδόν μία εβδομάδα μετά το πράσινο φως που δόθηκε για το εμβόλιο αυτό στην εν λόγω χώρα, η οποία θρηνεί σχεδόν 61.500 νεκρούς από Covid-19, τους περισσότερους στην Ευρώπη.

Οι τηλεοπτικές κάμερες έδειξαν την ενενηντάχρονη γυναίκα στο Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας να κάνει το εμβόλιο καθισμένη στην πολυθρόνα της και μιλώντας με τη νοσηλεύτρια.

