Ο Μπομπ Ντίλαν πούλησε τα δικαιώματα όλων των τραγουδιών του στην Universal

Μια ιστορική συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες πέτυχε ο Μπομπ Ντίλαν και η δισκογραφική εταιρία Universal. Εναντι ιλιγγιώδους ποσού που ξεπερνά τα 200 εκατ. δολάρια, πλέον τα τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει ο σπουδαίος Αμερικανός από τότε που ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική έως σήμερα ανήκουν στη δισκογραφική εταιρία για να τα διαχειρίζεται κατά το δοκούν.

Το έργο του Μπομπ Ντίλαν, που καλύπτει σχεδόν έξι δεκαετίες, αποτελείται από περισσότερα από 600 τραγούδια, γνωστά και αγαπημένα σε ένα ετερόκλητο κοινό που αποτελείται από συνομηλίκους του Ντίλαν που μεγάλωσαν μαζί του από τη δεκαετία του ’60 έως τους σημερινούς, νέους θαυμαστές του που συνεχίζουν να τον ανακαλύπτουν. Αν και ποτέ κανένα τραγούδι του δεν έφτασε στην κορυφή του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά από αυτά καθόρισαν ολόκληρες εποχές της σύγχρονης κουλτούρας, ενώ η βαρύτητά τους είναι κοινά αποδεκτή από τις γενιές που μεγάλωσαν από τη δεκαετία του ’60 και μετά.

Τραγούδια σαν τα «Like a rolling stone», «Mr. tambourine man», «Blowin’ in the wind», «The times they are a-changin’», «Knockin’ οn heaven’s door» και άλλα πολλά φιγουράρουν πάντα στις υψηλότερες θέσεις, στις λίστες με τα επιδραστικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Τον περασμένο Ιούνιο ο Μπομπ Ντίλαν κυκλοφόρησε έναν ακόμα δίσκο με τίτλο «Rough and rowdy ways» αποσπώντας πολύ καλές κριτικές από το σύνολο του Τύπου. Εκεί βρίσκεται και το 17λεπτης διάρκειας «Murder most foul» για τη δολοφονία του Τζον Κένεντι.

«Είναι προνόμιο και τεράστια ευθύνη να εκπροσωπούμε το έργο ενός από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς όλων των εποχών, του οποίου η σημασία στη σύγχρονη κουλτούρα δεν μπορεί να εκτιμηθεί», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Universal.

Τα δικαιώματα και η διανομή μουσικής έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε τεράστια κερδοφόρα επιχείρηση τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και για τις σχετικές εταιρίες. Η πανδημία και η ακύρωση κάθε ζωντανής εμφάνισης ήρθε να επιτείνει το γεγονός και δεν είναι λίγοι οι καλλιτέχνες που κερδίζουν ασύλληπτα ποσά πουλώντας το πνευματικό τους έργο. Αυτό έκανε πρόσφατα η Στίβι Νικς, πρώην τραγουδίστρια των Fleetwood Mac, σε μια συμφωνία που της απέφερε τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια.

Ο 79χρονος Μπομπ Ντίλαν, που προ κορονοϊού περιόδευε διαρκώς σε όλο τον κόσμο, είναι κάτοχος βραβείου Νόμπελ και Πούλιτζερ για την προσφορά του στη σύγχρονη κουλτούρα και τα γράμματα. Το πρώτο το απέσπασε το 2016, καθώς η Σουηδική Ακαδημία έκρινε ότι «έχει δημιουργήσει νέες ποιητικές μορφές έκφρασης μέσω της αμερικανικής παραδοσιακής τραγουδοποιίας», ενώ το δεύτερο του απονεμήθηκε το 2008 «για την τεράστια επιρροή του στη μουσική και την αμερικανική κουλτούρα γράφοντας στίχους εξαιρετικής ποιητικής δύναμης».

