Κορωνοϊός: Συγκλονίζει η φωτογραφία από νοσοκομείο με δεκάδες iPad – Τα χρησιμοποιούν ασθενείς για να αποχαιρετίσουν συγγενείς τους

Σοκ προκαλεί η φωτογραφία που δείχνει iPad συγκεντρωμένα σε αίθουσα νοσοκομεία, τα οποία χρησιμοποιούν ασθενείς με κορωνοϊό για να συνομιλήσουν με συγγενείς τους στις ΗΠΑ.

Ο χρήστης του Twitter, με το όνομα «I cant drive, n95» ανάρτησε πριν από 15 ώρες μια φωτογραφία στον λογαριασμό του, με την λεζάντα: «Αυτοί είναι σταθμοί iPads που ετοιμάζονται για εικονικές επισκέψεις με ετοιμοθάνατους ασθενείς σε ΜΕΘ. Χριστέ μου».

Φυσικά, η σοκαριστική αυτή ανάρτηση, συνοδεύτηκε από πλήθος σχολίων με κάποιους να λένε πως έτσι αποχαιρέτισαν τους δικούς τους ανθρώπους που πέθαναν από κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα μια γυναίκα, αναρτώντας μια φωτογραφία της γιαγιάς της με την ίδια σε διαδικτυακή συνομιλία, έγραψε: «Μίλησα με την γιαγιά μου από το δωμάτιο του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται μέσω ενός iPad. Δεν μπορούμε να την δούμε και το μισώ αυτό. Να φοράτε τις μάσκες σας!».

Just had to talk to my grandma in her nursing room through an iPad visit. We can’t see her and I hate this. Wear your fucking masks, people. pic.twitter.com/X9bRKCSUOz

Μια άλλη έγραψε: «Έπρεπε να το κάνω αυτό με την μητέρα μου. Δεν είχε καν τις αισθήσεις της, ήταν συνδεδεμένη με τον αναπνευστήρα. Το χειρότερο πράγμα που έχω κάνει στην ζωή μου. Οι άνθρωποι που το θεωρούν ακόμη φάρσα, να πάνε στο διάολο. Δεν έπρεπε να είναι έτσι».

I had to do this with my mother. She wasn't even conscious, hooked up to the ventilator. Worst thing I've done in my life behind seeing her lifeless in a casket. People that still call this a hoax can truly fuck off. It didn't have to be like this.

