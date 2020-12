Βρετανία: Τέσσερις νεκροί από την έκρηξη σε μονάδα ανακύκλωσης νερού

Newsroom eleftherostypos.gr

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης νερού κοντά στο Μπρίστολ, σήμερα, γράφουν οι Times.

«Τέσσερις νεκροί και ένας τραυματίας στην έκρηξη στο Έιβονμαουθ», έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος των Times Γουίλ Χάμφρις.

BREAKING: Emergency crews are dealing with a large explosion at a warehouse in Avonmouth, near Bristol. There are reports of casualties.

