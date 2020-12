Κορωνοϊός – «Ξέραμε τι σκέφτεται για μας»: Η συγκλονιστική ιστορία Εβραίου εντατικολόγου που έσωσε ασθενή με ναζιστικά τατουάζ

Newsroom eleftherostypos.gr

Κορωνοϊός: «Όλοι μας ξέραμε ακριβώς τι σκέφτεται για μας»: ο εβραίος εντατικολόγος Τέιλορ Νίκολς, ο οποίος εργάζεται σε νοσοκομείο της Καλιφόρνιας, προκάλεσε συγκίνηση αφηγούμενος, μέσω ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, πως φρόντισε μαζί με μια μαύρη νοσηλεύτρια κι έναν ασιατικής καταγωγής τεχνικό ιατρικών μηχανημάτων ασθενή με οξύ αναπνευστικό πρόβλημα, που όλο του το σώμα ήταν καλυμμένο από ναζιστικά τατουάζ.

Στα μέσα Νοεμβρίου, «τον διακόμισε ασθενοφόρο, με δυσκολία στην αναπνοή (…). Έμοιαζε άρρωστος. Να αισθάνεται άβολα. Να είναι τρομαγμένος. Όταν τον βάλαμε στο φορείο και του βγάλαμε το πουκάμισο για να του περάσουμε τη ρόμπα των ασθενών του νοσοκομείου, είδαμε όλοι μας πως είχε πολλά ναζιστικά τατουάζ», ανέφερε στην πρώτη από τις 17 αναρτήσεις του στο Twitter για το περιστατικό ο Δρ. Νίκολς, που εργάζεται στο νοσοκομείο Mercy San Juan, στο Σακραμέντο, στη βόρεια Καλιφόρνια.

Ο άνδρας ήταν «γεροδεμένος», αλλά «μεγαλύτερος» σε ηλικία, τοξικομανής, σχεδόν χωρίς καθόλου δόντια πια, εξαιτίας της μεθαμφεταμίνης. Είχε μια «σβάστικα χτυπημένη περήφανα στο στήθος» αλλά και «τατουάζ των SS» που κάλυπτε το πουκάμισο, συνέχισε ο γιατρός.

He was solidly built. Older. His methamphetamine use over the years had taken its usual toll and his teeth were all but gone.

The swastika stood out boldly on his chest. SS tattoos and other insignia that had previously been covered by his shirt were now obvious to the room. 2/

