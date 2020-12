Τύφλα να έχει ο Τρελαντώνης: Η πιο τρελή κλήρωση σε λοταρία στην Νότια Αφρική

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα πραγματικά απίστευτο και στατιστικά σχεδόν αδύνατο περιστατικό συνέβη στην κλήρωση του Powerball του αντίστοιχου Τζόκερ και Λόττο που έχουμε στην Ελλάδα.

Στην Νότια Αφρική λοιπόν οι παίκτες του Powerball δεν πίστευαν στα μάτια τους τα μάτια τους όταν έβλεπαν τα νούμερα που έβγαζε η κληρωτίδα. Οι αριθμοί ήταν: 5,6,7,8,9 και μαντέψτε…. αριθμός Powerball το νούμερο 10.

Πολλοί Νοτιοαφρικανοί ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για απάτη και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.

Οι διοργανωτές πάντως με την σειρά τους δήλωσαν πως 20 άτομα κατάφεραν να πετύχουν τους τυχερός αριθμούς με τον καθέναν από αυτούς να κερδίζει περίπου 307.000 ευρώ.

Congratulations to 20 new multimillionaires who each won over R5 million on the PowerBall jackpot! 5, 6, 7, 8, 9, 10 🙌 🤑 What will your winning numbers be? Check your tickets now to see if you’re a winner #FestiveYamaMillions pic.twitter.com/7DYpDjTL4R

— #PhandaPushaPlay (@sa_lottery) December 2, 2020