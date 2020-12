Επίθεση με αυτοκίνητο στο Τρίερ: Έλληνες τα δύο από τα πέντε θύματα – Νεκρός ο πατέρας με το 2 μηνών παιδί του

Newsroom eleftherostypos.gr

Οικογένεια Ελλήνων ομογενών που ζουν στην Γερμανία είναι ανάμεσα στους νεκρούς και τους τραυματίες του τραγικού περιστατικού το μεσημέρι της Τρίτης στο Τρίερ όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζούς.

Σύμφωνα με το orthodoxia.info, ο δράστης έπεσε πάνω στην οικογένεια – μέλος της εκεί ελληνορθόδοξης κοινότητας – που είχε βγει για περπάτημα.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 45χρονος πατέρας και το μόλις 2 μηνών κοριτσάκι του, ενώ η σύζυγος και το άλλο τους παιδί (17 μηνών) νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας ήταν αναγνωρισμένος οδοντίατρος στην περιοχή.

Ο οδηγός, Γερμανός 51 ετών, κάτοικος της πόλης, βρισκόταν, όπως έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις, υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, οδηγούσε το αυτοκίνητό, SUV μάρκας Range Rover, προς τους πεζούς με ταχύτητα 70-80 χλμ./ώρα, την οποία δεν ανέκοψε.

Επί τέσσερα λεπτά έκανε μάλιστα ζιγκ-ζαγκ καταδιώκοντας πεζούς σε διαδρομή ενός χιλιομέτρου, μέχρι την Porta Nigra, το κεντρικό ρωμαϊκό μνημείο της πόλης.

UPDATE: A man zig-zagged an SUV through a pedestrian zone in the German city of Trier, killing 5 people, including a 9-month-old, and injuring more than a dozen, officials said.

The driver, identified as a 51-year-old German man, was arrested at the scene https://t.co/Cj7D5c62Rb pic.twitter.com/tMgkfV1Lsy

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 1, 2020