Γερμανία: Στους πέντε οι νεκροί από την επίθεση με αυτοκίνητο στο Τρίερ

Πέντε νεκρούς – μεταξύ των οποίων ένα βρέφος εννέα μηνών – και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ο οδηγός του αυτοκινήτου που το έριξε χθες Τρίτη το απόγευμα πάνω σε πλήθος ανθρώπων στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τρίερ, στη Ρηνανία – Παλατινάτο, κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο.

Ο οδηγός, Γερμανός 51 ετών, κάτοικος της πόλης, βρισκόταν, όπως έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις, υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, κατηύθυνε το αυτοκίνητό στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν, SUV μάρκας Range Rover, προς τους πεζούς, με ταχύτητα 70-80 χλμ./ώρα, την οποία δεν ανέκοψε. Επί τέσσερα λεπτά έκανε μάλιστα ζιγκ-ζαγκ καταδιώκοντας πεζούς σε διαδρομή ενός χιλιομέτρου, μέχρι την Porta Nigra, το κεντρικό ρωμαϊκό μνημείο της πόλης.

UPDATE: A man zig-zagged an SUV through a pedestrian zone in the German city of Trier, killing 5 people, including a 9-month-old, and injuring more than a dozen, officials said.

