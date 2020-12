Γερμανία: Σοκαριστικό βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας – Τουλάχιστον δύο νεκροί μετά την τρελή πορεία Ι.Χ.

Newsroom eleftherostypos.gr

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, όπως μεταδίδει το Reuters.

Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από το αυτοκίνητο σε πεζοδρομημένη ζώνη στην πόλη Τριρ στη δυτική Γερμανία, σύμφωνα με το δίκτυο SWR.

Την ίδια ώρα το φως της δημοσιότητας είδε ένα σοκαριστικό βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά το περιστατικό.

BREAKING VIDEO: Aftermath – car hits people in pedestrian zone in Trier city of Germany.#Trier pic.twitter.com/aEaZnJLw4b

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020