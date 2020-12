Ανασκόπηση 2020: Τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει!

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε λίγο το 2020 θα μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και η συντακτική ομάδα του EleftherosTypos.gr καταθέτει τις δικές της απόψεις για τα πρόσωπα της χρονιάς που φεύγει.

Τα πρόσωπα που θα αναφερθούν παρακάτω είναι με τυχαία σειρά, αλλά όλοι συμφωνήσαμε πως πρέπει να ξεκινήσουμε χωρίς πολλά λόγια, αλλά με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της χώρας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι άνθρωποι στα νοσοκομεία και στα στρατόπεδα της χώρας, από το πρωί έως το βράδυ είναι στην πρώτη γραμμή του μετώπου, δίνοντας τη δική τους μάχη για να μείνουμε ασφαλείς και υγιείς. Ολοι αυτοί, λοιπόν, είναι οι δικοί μας ήρωες για τη χρονιά που πέρασε… Και συνεχίζουμε…

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα

Η 14η Μαρτίου του 2020 θα μείνει στην ιστορία για την Ελλάδα καθώς απέκτησε την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου ήταν η εκλεκτή και στο πρόσωπό της συμφώνησαν σχεδόν όλοι.

Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε και η πρώτη Ελληνίδα Πρόεδρος της Δημοκρατίας και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία. Eίναι ένα ανήσυχο πνεύμα, που στο σύντομο διάστημα που παρέμεινε τελικά επικεφαλής του ΣτΕ απέδειξε πως δεν την ενδιαφέρει ο «τίτλος» της προέδρου, αλλά να τον χρησιμοποιήσει για να παραγάγει έργο.

Ενας προοδευτικός άνθρωπος, με ιδιαίτερες ικανότητες, που όμως είναι απλή και προσιτή, ακόμη και στα όρια του αντισυμβατικού. Διατηρεί λογαριασμό στο facebook, με πλήθος φωτογραφιών από την προσωπική της ζωή, από ημέρες χαλάρωσης και διακοπών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, επισκέψεις σε μουσεία, εικόνες με την οικογένειά της, αλλά και με τον αείμνηστο πατέρα της, που ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Οι παρεμβάσεις και ο λόγος της είναι άκρως ουσιαστικές και στέλνει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση χωρίς να μιλάει πολύ. Αλλωστε οι πράξεις μετρούν πολύ περισσότερο από τα λόγια και δεν φαίνεται να έχει σκοπό να αναλωθεί σε φλυαρίες.

Ευσταθία Καμπισιούλη: Η πρώτη που σήκωσε μανίκια

Η νοσηλεύτρια Ευσταθία Καμπισιούλη, έγραψε ιστορία καθώς ήταν η πρώτη που εμβολιάστηκε στην Ελλάδα. Κατάγεται από την Αρκαδία και συγκεκριμένα από το Σταυροδρόμι Γορτυνίας, όπου και μεγάλωσε. Στη συνέχεια σπούδασε Νοσηλευτική και εργάζεται ως νοσηλευτήρια στην Αθήνα. Πρόκειται για έμπειρη νοσηλεύτρια καθώς εργάζεται αρκετά χρόνια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ πλέον είναι και υπεύθυνη τομεάρχης των ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

Βασίλης Κικίλιας: Το πρόσωπο πίσω από τη στρατηγική του πολέμου κατά του κορωνοϊού

Το φορτίο που σηκώνει στις πλάτες του ένας υπουργός Υγείας εν μέσω πανδημίας είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλο. Ο Βασίλης Κικίλιας ανήκει στους “πρωταγωνιστές” αυτής της χρονιάς. Κλήθηκε να λάβει δύσκολες αποφάσεις σε καίριες στιγμές, έχοντας ως μεγάλο … ντιζαβαντάζ ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο έβγαινε λαβωμένο από μια δεκαετή οικονομική κρίση.

Ηδη πριν φτάσει ο κορωνοϊός στην Ελλάδα, είχε αποφασιστεί η ομάδα “κρούσης”, είχαν οριστεί νοσοκομεία αναφοράς σε όλη την επικράτεια, είχε ξεκινήσει το… κυνήγι μέσων ατομικής προστασίας προκειμένου να μη μείνει ούτε ένα νοσοκομείο και κανένας υγειονομικός χωρίς εξοπλισμό, γάντια και μάσκες.

Ο ίδιος, μάλιστα, εργάστηκε ακούραστα για την εξασφάλιση μέσων ατομικής προστασίας, ξενυχτώντας με την αγωνία αν θα φτάσει στην Ελλάδα το πολύτιμο -και ιδιαίτερα δυσεύρετο εκείνη την περίοδο- υλικό. Εχοντας αφήσει την ενημέρωση των πολιτών στους καθ’ ύλην αρμόδιους, τους επιστήμονες δηλαδή, ο κ. Κικίλιας εστίασε στη θωράκιση του ΕΣΥ.

Ενας από τους στόχους που τέθηκε εν μέσω πανδημίας, ήταν η αύξηση των κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, μιας χρόνιας ελληνικής παθογένειας που έφερνε τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά στην αντιστοιχία κρεβατιών ΜΕΘ και πληθυσμού. “Ήταν πολιτικό ρουσφέτι να βρει κανείς κρεβάτι Εντατικής Θεραπείας”, επαναλάμβανε ο υπουργός Υγείας όλους αυτούς τους μήνες, έχοντας βάλει ως προσωπικό του “στοίχημα” να διαθέτει η Ελλάδα 1.200 ΜΕΘ έως το τέλος του 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή στις 14 Δεκεμβρίου, κατά τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2021, το σύνολο των ΜΕΘ ανέρχεται σήμερα σε 1.307. Παράλληλα, το ΕΣΥ ενισχύθηκε, μεταξύ άλλων, με 7.000 επαγγελματίες υγείας, 4.000 νοσηλευτές -που θα γίνουν αορίστου χρόνου, όπως είπε- και 300 εντατικολόγους.

Σήμερα, ο Βασίλης Κικίλιας βρίσκεται στην task force μιας επιχείρησης πρωτοφανούς για τα ελληνικά δεδομένα, αυτής του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, που θα φέρει και το τέλος της πανδημίας.

Νίκος Χαρδαλιάς: Ο “σκληρός” της ενημέρωσης των 6

Δίπλα στον ήπιο Σωτήρη Τσιόδρα, ο Νίκος Χαρδαλιάς έμοιαζε ο “άκαμπτος”. Ενας πολύ διαφορετικός χαρακτήρας σε σχέση με τον γνωστό καθηγητή, ταυτίστηκε και αυτός με την ενημέρωση των πολιτών για τον κορωνοϊό. Βρίσκεται στο υπουργείο Υγείας για το “ραντεβού των 18:00” από τον περασμένο Μάρτιο. Πρώτα, σε καθημερινή βάση με τον κ. Τσιόδρα, πλέον μία ή δύο φορές την εβδομάδα με τους καθηγητές Βάνα Παπαευαγγέλου και Γκίκα Μαγιορκίνη.

Ουκ ολίγες φορές έχει σηκώσει τον τόνο της φωνής του, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την οργή του για όσους δεν υπακούν στα μέτρα και δεν προστατεύουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους, δημιουργώντας έτσι αλυσίδες μετάδοσης της Covid-19. Συνήθως, ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι όλη αυτή τη χρονιά ο αγγελιοφόρος των “κακών” ειδήσεων. Δηλαδή, των περιοριστικών μέτρων και των lockdowns δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων ή ολόκληρων περιοχών.

Ο κ. Χαρδαλιάς τοποθετήθηκε από τον πρωθυπουργό στη θέση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας εν μέσω πανδημίας κι επιφορτίστηκε με το τεράστιο έργο της ιχνηλάτησης των κρουσμάτων. Εστησε ένα “στρατηγείο” στο κτίριο “Φάρος” της Πολιτικής Προστασίας επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, εκεί όπου οι ιχνηλάτες εργάζονται έως τα ξημερώματα αναζητώντας τις στενές επαφές των επιβεβαιωμένων περιστατικών κορωνοϊού (αφού λάβουν τη σχετική λίστα από τον ΕΟΔΥ).

Ολους αυτούς τους μήνες, ΕΟΔΥ και Πολιτική Προστασία πορεύονται παράλληλα στη “μάχη” του ελέγχου της επιδημίας. Ο υφυπουργός σπεύδει αμέσως σε κατά τόπους εξάρσεις της νόσου Covid-19 , είτε πρόκειται για περιοχές, είτε για κλειστή δομή όπως οι οίκοι ευγηρίας. Είναι ο άνθρωπος που συντονίζει το επιχειρησιακό σκέλος και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Για πολλούς, ο Νίκος Χαρδαλιάς έγινε γνωστός μέσα από τον τηλεοπτικό φακό στην ενημέρωση για τον κορωνοϊό. Υπήρξε, όμως, επί 11 χρόνια δήμαρχος Βύρωνα και είναι ένα οικείο πρόσωπο στην τοπική κοινωνία.

Σωτήρης Τσιόδρας: Ο λοιμωξιολόγος σύμβολο στη μάχη της Covid-19

Αν η πανδημία στην Ελλάδα ήταν πρόσωπο, αυτό σίγουρα θα ήταν ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Ο γνωστός λοιμωξιολόγος συνδέθηκε με τον κορωνοϊό πριν… φτάσει στην Ελλάδα, καθώς ορίστηκε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τη νόσο Covid-19. Γρήγορα, ο μειλίχιος επιστήμονας τράβηξε πάνω του βλέμματα και φώτα της δημοσιότητας, αν και τα τελευταία επιχείρησε να τα απωθήσει εστιάζοντας στο επιστημονικό του έργο και στην τιτάνια προσπάθεια ασφαλούς πλεύσης της χώρας μας στην ταραχώδη “θάλασσα” του πανδημικού ιού. Ακόμη και σήμερα, όμως, τον ακολουθούν. Και αυτό γιατί υπήρξε ο άνθρωπος που κατάφερε να μιλήσει στην καρδιά όχι μόνο των μεγαλύτερων ηλικιακά πολιτών, όπως θα περίμενε κανείς βλέποντάς τον εξωτερικά, αλλά και των νέων.

Το καθησυχαστικό του βλέμμα, η παράθεση των στοιχείων ως έχουν -συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας των ειδικών για πολλά από τα ζητήματα της πανδημίας- και η ευαισθησία του απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, έκαναν τους Ελληνες να κρέμονται από τα χείλη του. Επί 92 ημέρες, από τον περασμένο Φεβρουάριο έως και τον Μάιο, κάθε απόγευμα στις 6:00, οποιαδήποτε δραστηριότητα στα ελληνικά σπίτια σταματούσε και όλοι έπιαναν θέση μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Μέσα από τις καθημερινές ενημερώσεις ξεδιπλώθηκαν πολλά στοιχεία της προσωπικότητάς του, όπως η πίστη του στον Θεό και στον θεσμό της ελληνικής οικογένειας. Εξάλλου, ο ίδιος είναι πατέρας επτά παιδιών και τρέφει έντονη αγάπη για τους γονείς του. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι εκείνους σκεφτόταν όταν λύγισε και δάκρυσε δημοσίως μιλώντας για την ανάγκη προστασίας των ηλικιωμένων από τον κορωνοϊό.

Μεγάλη είναι, όμως, και η αγάπη του για την ιατρική την οποία δεν ξεπέρασαν ούτε οι… σειρήνες της δημοσιότητας και της τεράστιας απήχησης που έτυχε. Για χάρη της αποσύρθηκε από την πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, όχι όμως και της “μάχης”. Εξακολουθεί να είναι ο “ενορχηστρωτής” της επιδημίας, ο άνθρωπος που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους και φυσικά με τον ίδιο τον πρωθυπουργό και γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την πορεία του ιού σε κάθε περιοχή της χώρας.

Μάγδα Φύσσα: Η μάνα – σύμβολο

Επιβλητική, αξιοπρεπής, αγέρωχη… Χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στη Μάγδα Φύσσα, τη μητέρα του δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή Παύλου Φύσσα, που έγινε σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα.

Επί 5,5 χρόνια η Μάγδα Φύσσα δεν έλειψε ούτε μια ημέρα από το δικαστήριο αναμένοντας και αναζητώντας δικαίωση για τον θάνατο του γιου της. Το πρόσωπό της ταυτίστηκε με τη δίκη αυτή που κατέληξε στην ιστορική απόφαση του χαρακτηρισμού της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση.

«Ο Παύλος τα κατάφερε… Γιε μου, τα κατάφερες», ήταν τα συγκλονιστικά λόγια της Μάγδας Φύσσα στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου. Λόγια που είπε με τις γροθιές υψωμένες και το βλέμμα στον ουρανό, ένα βλέμμα τόσο δυνατό που μέσα του αποτυπώθηκε όλη η δίκη.

Οι στιγμές που συγκλόνισαν το πανελλήνιο στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της πολυετούς διαδικασίας ήταν αρκετές. Μόλις η Μάγδα Φύσσα είχε ολοκληρώσει την κατάθεσή της που διήρκεσε δύο ημέρες, εκτόξευσε το μπουκάλι με το νερό που κρατούσε στα χέρια της εναντίον του δολοφόνου του γιου της.

«Αυτό για να με θυμάσαι…», είπε προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όλους όσοι βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Τελικά σήμερα ξαναμαχαιρώσατε τον Παύλο;»

Μία άλλη στιγμή που έμεινε χαραγμένη στα μάτια όλου του κόσμου ήταν όταν η εισαγγελέας της έδρας Αδαμαντία Οικονόμου, είχε αναφέρει από την έδρα του δικαστηρίου ότι δεν είχε δοθεί εντολή για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Τότε, η Μάγδα Φύσσα φώναξε προς τους δικαστές: «Να κάνω μια ερώτηση στην κυρία εισαγγελέα… Δεν αισθάνομαι καλά και πρέπει να φύγω, αλλά θα ήθελα να την ρωτήσω: Στις 18 του μήνα ο Παύλος κλείνει 75 μήνες νεκρός. Τελικά, σήμερα, τον ξαναμαχαιρώσατε; Αιμορραγεί η πληγή του. Θα ήθελα να απαντήσει η κυρία Εισαγγελέας».

Η Μάγδα Φύσσα αγωνίστηκε μαζί με χιλιάδες δημοκρατικούς πολίτες για να βρεθούν οι ναζιστές τής Χρυσής Αυγής εκεί που τους αξίζει, στη φυλακή. Και τα κατάφερε.

Μαρία Λεπενιώτη: Η πρόεδρος ενός ιστορικού δικαστηρίου

«Η Σιδηρά Κυρία της ελληνικής Δικαιοσύνης»: Με αυτές τις λέξεις χαρακτηρίζει ο νομικός κόσμος τη Μαρία Λεπενιώτη, την πρόεδρο του δικαστηρίου που έκρινε την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Η αρεοπαγίτης Μαρία Λεπενιώτη κράτησε σταθερά το πηδάλιο μιας δίκης με μεγάλη ιστορική και κοινωνική σημασία. Έγινε συνώνυμο της Δικαιοσύνης, καταδικάζοντας τους ναζί.

Αυστηρή, αλύγιστη, δίκαιη καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύχρονης ακροαματικής διαδικασίας, με την απόφαση της έκλεισε ένα κεφάλαιο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας του τόπου.

Η Μαρία Λεπενιώτη εισήλθε στο δικαστικό Σώμα το 1984 σε ηλικία μόλις 26 ετών. Είναι άριστη νομικός και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο αστικό και εργατικό δίκαιο ενώ μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Κατά τη διάρκεια της δίκης προήχθη από εφέτη σε πρόεδρο εφετών και πριν λίγο καιρό σε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. Έχει μία αδερφή και είναι σύζυγος του ιατροδικαστή και προϊστάμενου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών Νίκου Καρακούκη, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Η κ. Λεπενιώτη πέτυχε απόλυτα να διευθύνει με πλήρη ισορροπία μία δίκη δύσκολη, όπως αυτή της Χρυσής Αυγής, που δεκάδες φορές υπήρξαν εντάσεις και τεράστια φόρτιση. Ως ανακρίτρια, χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις. Πριν από 22 χρόνια είχε αναλάβει την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος του Δημήτρη Κουσουρή από ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής, με επικεφαλής το τότε στέλεχός της Αντώνη Ανδρουτσόπουλο ή «Περίανδρο».

Στο παρελθόν, η κυρία Λεπενιώτη χειρίστηκε πολλές ιδιαίτερες δίκες, όπως το αποκαλούμενο «συνδικάτο του εγκλήματος», καθώς και δίκες εκβιαστών, τη δίκη για εξοπλιστικά με βασικό κατηγορούμενο πρώην υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου κ.α. Το σίγουρο είναι, πάντως, πως το όνομά της δύσκολα θα ξεχαστεί μετά την ιστορική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Μιχαλολιάκος: Τα «έργα και οι ημέρες» του Έλληνα «φύρερ»

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος είναι ο ιδρυτής, ο οργανωτής και ο ιθύνων νους της ναζιστικής συμμορίας τής Χρυσής Αυγής και της εγκληματικής της δράσης.

Προκλητικός και αμετανόητος μέχρι το τέλος ο «φύρερ» της Χρυσής Αυγής, λίγο μετά την καταδικαστική απόφαση, εμφανιζόταν ως «ήρωας» και ως ο άνθρωπος που διώκεται για τις ιδέες του κι όχι για τις εγκληματικές του πράξεις.

Ο Μιχαλολιάκος δεν έκρυψε ποτέ τι ήταν. Σε κάθε του εμφάνιση, σε κάθε του ομιλία είχε πάντα έναν λόγο ρατσιστικό, πολλές φορές με ναζιστικούς χαιρετισμούς και εκφράσεις ξένες στην ελληνική δημοκρατία. Ο λόγος του ήταν πάντα διαταγή. Κανείς δεν είχε δικαίωμα να παρακούσει ή να μην εκτελέσει την επιθυμία του. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος ήταν η αρχή και το τέλος της σκοτεινής εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του ήταν ο αδιάψευστος μάρτυρας της λατρείας του για το Χίτλερ και τα τάγματα εφόδου, αλλά και των εγκληματικών μεθόδων κατάληψης της εξουσίας. «Ο διάλογος εμένα δεν μου αρέσει. Είναι λίγο δημοκρατικός», είχε πει και σε μια ομιλία του δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών για το τι εστί Χρυσή Αυγή.

«Δεν ήρθε ο καιρός ακόμα της μεγάλης σύγκρουσης. Αν φτάσει ο καιρός όπου οι λόγχες θα ακονίζονται στα πεζοδρόμια, τότε θα δούνε ποιοι είναι οι χρυσαυγίτες», δήλωνε χαρακτηριστικά.

Ενώ, το 2012 μετά την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, ο Νίκος Μιχαλολιάκος δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρύψει το ναζιστικό χαρακτήρα της εγκληματικής οργάνωσης, λέγοντας σε συγκέντρωση: «Μας είπαν ναζί, όμως δεν μας έχουν πει κλέφτες. Αυτά τα χέρια μπορεί να χαιρετάνε έτσι (σ.σ. κάνει τη ναζιστική χειρονομία) αλλά είναι χέρια καθαρά…»

Τον Σεπτέμβριο του 2013, ύστερα από μια σειρά βίαιων επιθέσεων μελών της Χρυσής Αυγής που κορυφώθηκαν με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στοιχειοθετείται η κατηγορία της σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Ο αρχηγός, βουλευτές και στελέχη της Χρυσής Αυγής συλλαμβάνονται. Η αντίστροφη μέτρηση για την κατάρρευση της εγκληματικής οργάνωσης έχει ξεκινήσει.

Ο σύνδεσμος του Νίκου Μιχαλολιάκου καταρρέει. Το ναζιστικό καράβι αρχίζει να βυθίζεται και τα πρωτοκλασάτα στελέχη του αρχίζουν να το εγκαταλείπουν. Το αίμα των θυμάτων «έπνιξε» τελικά τους ναζιστές και η ελληνική Δικαιοσύνη τους έστειλε στο σκοτάδι, στη φυλακή.

Μανώλης Γλέζος: Ο «τελευταίος Παρτιζάνος»

Εμβληματική μορφή της αριστεράς αλλά και της αντίστασης κατά των ναζί στη κατοχή, ο Μανώλης Γλέζος μας αποχαιρέτισε στις 30 Μαρτίου 2020, σε ηλικία 98 ετών.

Ο «Τελευταίος Παρτιζάνος» ήταν φοιτητής στην ΑΣΟΕΕ και πρωτοστάτησε στη δημιουργία αντιφασιστικής ομάδας για την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου από τους Ιταλούς αλλά κατά της δικτατορίας του Μεταξά. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής δίνει το «παρών» στην αντίσταση μέσα από τις τάξεις της ΟΚΝΕ, του ΕΑΜ Νέων και της ΕΠΟΝ, με αποτέλεσμα να υποστεί φυλακίσεις, βασανιστήρια και διώξεις.

Όμως, η πλέον τολμηρή ενέργεια ήταν εκείνη της νύχτας της 30ής προς την 31η Μαΐου 1941, όταν μαζί με τον Απόστολο Σάντα σκαρφάλωσαν στα βράχια της Ακρόπολης, κατέβασαν από εκεί το μισητό σύμβολο του κατακτητή, τη σβάστικα, με μοναδικά τους «όπλα» ένα φαναράκι κι έναν σουγιά. Η θέα της σημαίας που λείπει από τον ιστό, προκαλεί την επομένη εκνευρισμό στον κατακτητή που τους καταδίκασε ερήμην σε θάνατο.

Ο Μανώλης Γλέζος δεν ήθελε να τον αποκαλούν «ήρωα», για εκείνον ήρωας ήταν ο μικρότερος αδελφός του Νίκος που εκτελέσθηκε από τους Γερμανούς στην Καισαριανή το Μάιο του ’44, αφήνοντας πίσω του το εξής σημείωμα για τη μάνα τους: «Αγαπητή μητέρα σας φιλώ, χαιρετισμούς. Σήμερα πάω για εκτέλεση. Πάω. Πέφτοντας για τον ελληνικό λαό».

Μετά την απελευθέρωση από τους ναζί, ο Μανώλης Γλέζος δραστηριοποιήθηκε στις τάξεις του ΚΚΕ, του ΕΔΑ και ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Στα τέλη της δεκαετίας του ’40 καταδικάσθηκε δις εις θάνατον.

Με την εκδήλωση του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, ο Γλέζος συνελήφθη μαζί με άλλους πολιτικούς ηγέτες. Τα 16 χρόνια της ζωής του τα πέρασε σε εξορίες και φυλακές. Μεταπολιτευτικά δραστηριοποιήθηκε πολιτικά μέσα από τις τάξεις της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ και εκλέχτηκε κοινοτάρχης στη Νάξο. Το 2002 εκλέχτηκε νομαρχιακός σύμβουλος με τον Συνασπισμό.

Επανέρχεται στην κεντρική πολιτική σκηνή το 2012, όταν στις διπλές εκλογές της 6ης Μαΐου και της 17ης Ιουνίου εκλέγεται βουλευτής Επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ίδιο κόμμα εξελέγη ευρωβουλευτής στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014, κάνοντας ως κεντρικό θέμα της θητείας του τις γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα. Χαρακτηριστική, ωστόσο, της προσωπικότητάς του, ήταν η κίνησή του το καλοκαίρι του 2017 να δώσει εκείνος το στεφάνι στον Γερμανό πρεσβευτή Γενς Πλέτνερ, στο μνημείο εκτελεσθέντων κατοίκων του Διστόμου. Τελευταία εμπλοκή του με την ενεργό πολιτική ήταν στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Λαϊκής Ενότητας, τον Σεπτέμβριο του 2015.

Η τελευταία, ίσως, δημόσια παρουσία-παρέμβαση του Γλέζου ήταν στη δίκη της Χρυσής Αυγής το 2018, όταν με τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα πήγε και κάθισε στο πλευρό της Μάγδας.

Μανώλης Γλέζος και Μάγδα Φύσσα στο Εφετείο Αθηνών. Ημέρα 275. #GDtrial pic.twitter.com/pCVitVzazr — GoldenDawnWatch (@GoldenDawnWatch) September 19, 2018

Νάνσι Πελόζι:Η «τρελο-Νάνσι» που στρίμωξε τον Τραμπ

Η Νάνσι Πελόζι γεννήθηκε το 1940 στη Βαλτιμόρη. Μέλος του Κόμματος των Δημοκρατικών από την δεκαετία του ‘60, το 1976 γίνεται μέλος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, ενώ από το 1987 υπηρετεί ως εκλεγμένη Αντιπρόσωπος στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Στη Βουλή η Πελόζι έφτασε ως τη βαθμίδα της Προέδρου, για πρώτη φορά το 2007-2011, επανερχόμενη σε αυτή την θέση το 2019. Όπως είναι προφανές, η θητεία της συνέπεσε με αυτήν του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου των ΗΠΑ, με τον οποίο η σχέση της υπήρξε κάθε άλλο παρά εύρυθμη.

Η πρώτη ρωγμή σε μια «πολύ καλή σχέση», όπως τη χαρακτήριζε παλαιότερα ο Τραμπ, έλαβε χώρα κατά την πρώτη συνάντησή τους μετά τις εκλογές του 2016. Εκεί, ο Πρόεδρος ισχυρίστηκε πως η Χίλαρι Κλίντον είχε λάβει παράνομα 3-5 εκατ. ψήφους, με την Πελόζι να τον αμφισβητεί λέγοντας: «Αν είναι να συνεργαστούμε, θα πρέπει να συμφωνούμε γύρω από ορισμένα βασικά γεγονότα».

Έκτοτε, η σχέση τους εκτραχύνθηκε. Ο Τραμπ και η Πελόζι δεν έχασαν ευκαιρία να εκφράσουν δημόσια την αντιπάθειά τους, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να αποκαλεί την Πελόζι «τρελo-Νάνσι» και «γριά που το έχει χάσει» και την Πελόζι να τον χαρακτηρίζει «απειλή για την εθνική ασφάλεια» και «ακατάλληλο», ζητώντας από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να «παρέμβει άμεσα» στη διοίκησή του.

Η Νάνσι Πελόζι σκίζει το αντίτυπο της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στην ετήσια Σύνοδο του Κογκρέσου.

Τον Ιανουάριο, έπειτα από την λήξη της δίκης του Τραμπ, ο οποίος κατηγορείτο για κατάχρηση εξουσίας και παρεμπόδιση του έργου του Κογκρέσου, η Πελόζι δήλωσε ότι ο Πρόεδρος «μπορεί να μην καθαιρέθηκε επίσημα, έχει όμως καθαιρεθεί στα μάτια του κόσμου».

Αυτή θα ήταν και η τελευταία της κουβέντα, καθώς μέσα στο 2020 και έπειτα από το ξέσπασμα του κορωνοϊού στις ΗΠΑ, η Πελόζι και ο Τραμπ δεν συναντήθηκαν ούτε μία φορά. Στις 18 Νοεμβρίου του 2020, η Νάνσι Πελόζι εξελέγη ξανά Πρόεδρος της Βουλής έχοντας προβλέψει την λήξη της θητείας του «άσπονδου εχθρού» της αρκετούς μήνες νωρίτερα.

Αντονι Φάουτσι: Ο γιατρός που έκλεισε τα αυτιά στις… σειρήνες

Ο γιατρός και ανοσιολόγος Άντονι Φάουτσι γεννήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1940 στη Νέα Υόρκη.Την δεκαετία του ‘60 ξεκίνησε να εργάζεται για το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, αναλαμβάνοντας το ρόλο του υγειονομικού συμβούλου της αμερικανικής κυβέρνησης το 1981, κατά την Προεδρία του Ρόναλντ Ρίγκαν.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο πλάι 6 Προέδρων, ο Φάουτσι συνεισέφερε στην έρευνα για ποικίλες ασθένειες όντας ένας από τους πρώτους ειδικούς παγκοσμίως που ασχολήθηκαν με την επιδημία του HIV κατά τη δεκαετία του ‘80 και την προσπάθεια δημιουργίας του αντίστοιχου εμβολίου.

Έχοντας βρεθεί στην πρώτη γραμμή των προγραμμάτων διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων όπως το AIDS, ο SARS, η γρίπη των χοίρων και ο Έμπολα, ο Φάουτσι χρίζεται το 2020 επικεφαλής της ομάδας δράσης του Λευκού Οίκου κατά του Covid-19. Από τη θέση αυτή ο γιατρός προέβλεψε τον Μάρτιο ότι το ποσοστό θνησιμότητας του κορωνοϊού στις ΗΠΑ θα άγγιζε το 1% τουλάχιστον, δεκαπλάσιο δηλαδή από αυτό της εποχιακής γρίπης.

Στα τέλη του Μαρτίου εισηγήθηκε την παράταση της δεκαπενθήμερης καραντίνας για τους νοσούντες, ισχυριζόμενος ότι εάν η ανταπόκριση των ΗΠΑ στην πανδημία είχε υπάρξει δυναμικότερη, η διάδοση του ιού θα είχε τεθεί πολύ περισσότερο υπό έλεγχο.

Οι απόψεις του περί αυστηροποίησης των μέτρων έτυχαν μεγάλης απόρριψης από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, με ακόμη και τον ίδιο τον Πρόεδρο Τραμπ να συμμετέχει στο διαδικτυακό κίνημα #FireFauci («απολύστε τον Φάουτσι») και να τάσσεται συχνά κατά του Φάουτσι στον δημόσιο λόγο του, κατηγορώντας τον πως κάνει «πολλά λάθη», «κουράζει τον κόσμο» και «φέρνει την καταστροφή».

Ο γιατρός συνέχισε όλο αυτό το διάστημα να «πολεμάει» την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για την διαχείριση της πανδημίας, δηλώνοντας πως δεν ένιωσε «καμία έκπληξη» όταν ο Τραμπ αρρώστησε με κορωνοϊό.

Σε βίντεο για την προεκλογική του καμπάνια, ο Τραμπ χρησιμοποιεί την ατάκα του Φάουτσι «Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να κάνει περισσότερα για την πανδημία», με τον γιατρό να αντεπιτίθεται λέγοντας ότι αναφερόταν στους συναδέλφους του- και σε καμία περίπτωση στον Πρόεδρο.

Στις 4/12/2020 ο διάδοχος του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ότι ο Φάουτσι θα συνεχίσει να είναι ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της κυβέρνησης και κατά την δική του θητεία.

Καμάλα Χάρις: Θα μας απασχολήσει για χρόνια

Η Κάμαλα Χάρις, (γεν. Στις 20/10/1964 στην Καλιφόρνια) είναι γερουσιαστής των Δημοκρατικών και η επόμενη Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Πριν την ανάμειξή της με την πολιτική, η Χάρις είχε μια μακρόχρονη καριέρα ως νομικός, καθώς το 1990 διορίστηκε εισαγγελέας στην Καλιφόρνια, εργαζόμενη σε υποθέσεις ληστειών, ανθρωποκτονιών και σεξουαλικών επιθέσεων.

Ως εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο, η Χάρις εισηγήθηκε την επιβολή ισόβιας ποινής χωρίς αναστολή αντί της θανατικής ποινής, καθώς και ένα πρόγραμμα δικαιότερης μεταχείρισης των ανήλικων μικροπαραβατών.

Το 2011, η Χάρις ανακηρύσσεται Γενική Εισαγγελέας της Καλιφόρνια και υπερασπίζεται αγωγές πολιτών κατά τραπεζών και εταιριών σε υποθέσεις απάτης.

Από την θέση αυτή εργάστηκε επίσης σε πληθώρα υποθέσεων σχετικά με τη δράση εγκληματικών οργανώσεων, με εγκλήματα σεξουαλικής φύσης, με τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας και με την διαχείριση και επανένταξη των κρατουμένων.

Κατά την θητεία της η Χάρις ήρθε αντιμέτωπη με κατηγορίες, που την ήθελαν να επιτρέπει την παρακράτηση κρατουμένων στις φυλακές, καθώς κάποιες μεταρρυθμίσεις της δυσχέραιναν την δυνατότητα άσκησης έφεσης από μεριάς τους.

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία του μεταρρυθμιστικού της έργου τυγχάνει της δημόσιας υποστήριξης και έτσι το 2017 η Χάρις ανακοινώνει την υποψήφιότητά της ως γερουσιαστή της Καλιφόρνια, επικρατώντας επί της επίσης Δημοκρατικής Λορέττα Σάντσεζ. Ως γερουσιαστής, η Χάρις υπήρξε ενεργή, ανακρίνοντας κατηγορούμενους σε ποικίλες υποθέσεις.

Χαρακτηριστική ήταν η συμμετοχή της στην ανάκριση του ιδρυτή του Facebook, Mark Zuckerberg, ο οποίος κατηγορείτο για κατάχρηση των δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής, και του δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Brett Kavanaugh, αντιμέτωπου με κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το 2019 η Χάρις ανακοινώνει την υποψηφιότητά της για την θέση του υποψηφίου του Δημοκρατικού Κόμματος στις Προεδρικές εκλογές. Λίγο καιρό μετά, αποσύρει την υποψηφιότητά της ελλείψει πόρων και τάσσεται στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν, ως υποψήφια Αντιπρόεδρος, κερδίζοντας μαζί του τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Με την ανάληψη του αξιώματος της Αντιπροέδρου, η Χάρις θα καταστεί η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των ΗΠΑ που θα βρεθεί ποτέ σε τόσο υψηλή θέση.

Τζορτζ Φλόιντ: Τα 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα που εξόργισαν τον πλανήτη

Το ημερολόγιο έδειχνε 25 Μαΐου 2020, η ώρα ήταν περίπου 20:00. Ο 46χρονος Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ συλλαμβάνεται στην Μινεσότα επειδή χρησιμοποίησε ένα πλαστό χαρτονόμισμα 20 δολαρίων και καταλήγει ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο να πιέζεται ασφυκτικά στο λαιμό από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Τσόβιν.

«Παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω – Μαμά – Μην με σκοτώσετε». Αυτές είναι οι φράσεις που έλεγε ο Φλόιντ στους αστυνομικούς ενώ περαστικοί μαγνητοσκοπούσαν το περιστατικό. Ο αστυνομικός σαν να μην άκουγε, πατούσε τον Φλόιντ στον λαιμό για 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Το βίντεο έκανε τον γύρο του κόσμου ενώ ο Φλόιντ άφησε την τελευταία του πνοή.

‘Please. Your knee in my neck. I can’t breathe.’ Black man George Floyd died shortly after a Minneapolis police officer kneeled on his neck (warning: distressing) pic.twitter.com/AAObPVaBvP — NowThis (@nowthisnews) May 26, 2020

Σύμφωνα με την νεκροψία, τα γεγονότα της σύλληψής του Φλόιντ, παράλληλα με την κατάσταση της υγείας του, συμπεριλαμβανομένων της στεφανιαίας νόσου και της υπέρτασης από τις οποίες υπέφερε, ίσως συνέβαλαν στον θάνατό του. Οι δικηγόροι της οικογένειας Φλόιντ ανακοίνωσαν ότι αιτήθηκαν την διενέργεια ανεξάρτητης αυτοψίας. Η ανεξάρτητη νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για «ανθρωποκτονία από ασφυξία λόγω πίεσης στο λαιμό και την πλάτη που οδήγησε σε έλλειψη ροής αίματος στον εγκέφαλο». Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν είχε τοξικές ουσίες στον οργανισμό του.

Μετά τη δολοφονία του Φλόιντ ξέσπασαν διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στην Μινεάπολις, οι οποίες, αρχικά ήταν ειρηνικές, αλλά αργότερα την ίδια μέρα έγιναν πιο βίαιες, καθώς έσπασαν παράθυρα σε ένα αστυνομικό τμήμα, δυο καταστήματα πυρπολήθηκαν και πολλά άλλα λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν. Επιπλέον, διαδηλώσεις έλαβαν χώρα σε περισσότερες από 100 πόλεις και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στη δολοφονία συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγυήσεις. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν απομακρυνθεί από την αστυνομία.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: MVP μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους

Το 2020 ήταν μία μοναδική χρονιά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στις 10 Φεβρουαρίου γεννήθηκε ο γιός του, τον Σεπτέμβριο ανακηρύχθηκε για δεύτερη σερί χρονιά MVP του ΝΒΑ και βρέθηκε στη λίστα του TIME με τους 100 ανθρώπους που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, ενώ πριν λίγες μέρες υπέγραψε το Supermax συμβόλαιο με τους Μπακς το οποίο μεταφράζεται σε 228 εκατ. δολάρια.

I got loyalty inside my DNA 🦌 pic.twitter.com/xs8V7AJ1CO — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 16, 2020

Welcome to the NBA’s All Supermax Contract Team, Giannis! This team is worth $1.4 BILLION and Stephen Curry (3) is the only one with rings 😳🏆 pic.twitter.com/8gQ2Ntu1yd — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) December 15, 2020

Ο θρύλος του ΝΒΑ Τζαμπάρ, ο οποίος υπογράφει το κείμενο στο “ΤΙΜΕ” για τον Γιάννη σημειώνει πως είναι «ένας ήρωας του αθλητισμού, πολλά περισσότερα από κάποια ρεκόρ. Αποτελεί παράδειγμα γιατί βγήκε μπροστά για όσα πιστεύει».

"I once asked Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) what his name meant, and he told me 'the crown has arrived.' It certainly has," Kareem Abdul-Jabbar(@kaj33) writes #TIME100 https://t.co/VbCqnd5Ewo — TIME (@TIME) September 23, 2020

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Αντετοκούνμπο έγινε ο τρίτος μη Αμερικανός παίκτης του NBA που αναδεικνύεται back to back MVP, μετά τον Τιμ Ντάνκαν (2001/02, 2002/03 Παρθένες Νήσοι) και Στιβ Νας (2004/05, 2005/06 Καναδάς), ενώ στη κανονική περίοδο, είχε κατά μέσο όρο 29,5 πόντους, 13,6 ριμπάουντ, 5,6 ασίστ, ένα κλέψιμο και μία τάπα.

Add Giannis to the list of greats to win MVP and Defensive Player of the Year in the same season 💪 (via @wojespn) pic.twitter.com/fcx6NRzvT7 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 18, 2020

Ο «Greek Freak» γίνεται ο 3ος παίκτης στην ιστορία με βραβεία MVP και κορυφαίου αμυντικού την ίδια σεζόν, μετά τους Χακίμ Ολάζουον και Μάικλ Τζόρνταν.

Στον κοινωνικό στίβο βγήκε μπροστά στη μάχη κατά της βίας και του ρατσισμού. Συμμετείχε σε πορεία στη μνήμη του Τζότζ Φλόιντ, όπου παίρνοντας την ντουντούκα είπε ότι «θέλουμε αλλαγή, θέλουμε δικαιοσύνη. Θέλω το παιδί μου να μεγαλώσει στο Μιλγουόκι και να μην φοβάται να περπατήσει στους δρόμους”.

Giannis is an incredible role model and spokesperson for the city of Milwaukee (via @Sam__CT) pic.twitter.com/MzFE52ey1t — Athlete Swag (@AthleteSwag) June 7, 2020

Αυτός και η ομάδα του διαμαρτυρόμενοι για τον πυροβολισμό του Τζέικομπ Μπλέικ από αστυνομικό στην πολιτεία τους, αποφάσισαν να μην κατέβουν εναντίον του Ορλάντο στα πλέι οφ. Το παράδειγμά τους ακολούθησαν και άλλες ομάδες υποχρεώνοντας τη λίγκα να αναβάλλει όλα τα παιχνίδια.

Οι Μπάκς δεν κατάφεραν να προκριθούν στους τελικούς όμως ο Αντετοκούνμπο, ο 18ος πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής το 2020 σύμφωνα με το Forbes με συνολικά κέρδη 47.6 εκατομμύρια δολάρια- δεν συμπεριλαμβάνεται το νέο συμβόλαιο- πέτυχε άλλο ένα ρεκόρ.

Οι παίκτες στην επανεκκίνηση του ΝΒΑ είχαν το δικαίωμα να έχουν τυπωμένο ένα κοινωνικό μήνυμα στο πίσω μέρος της φανέλας τους, αντί για το όνομά τους. O Γιάννης επέλεξε το equality (ισότητα).

Έγινε ο παίκτης που σε μόλις 42 αγώνες πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία του ΝΒΑ ξεπέρασε τους 1.000 πόντους, τα 400 ριμπάουντ και τις 200 ασίστ στα πλέι οφ.

Εμείς θα τον θυμόμαστε και για τρόφιμα που μοίρασε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στα Σεπόλια, σε όσους έχουν ανάγκη

Η οικογένειά Αντετοκούνμπο συγκέντρωσε και παρέδωσε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στην εκκλησία του Αγίου Μελετίου στα Σεπόλια, στην γειτονιά τους , είδη πρώτης ανάγκης για να δοθούν σε όσους έχουν ανάγκη. Το ίδιο είχε κάνει και για τους πληγέντες από την κακοκαιρία «Ιανός» στην Καρδίτσα

Στέφανος Τσιτσιπάς: Σταθερή αξία στο χρηματιστήριο του τένις

«Έχει την εμφάνιση του Μποργκ, την αγωνιστική φύση του Μάρεϊ και την ηρεμία του Φέντερερ» είχε πει για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο βετεράνος Βρετανός τενίστας Γκρεγκ Ρουσέντσκι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη τον κατατάσσει στους κορυφαίους στον κόσμο, ενώ είχε πει για αυτόν ότι θα μπορούσε να «είναι καλός ηγέτης για την Ελλάδα» επειδή «είναι σκεπτόμενος, χαρισματικός και έχει πολύ υγιείς απόψεις για την κοινωνία και τον κόσμο».

Στην Ελλάδα πανηγυρίζουμε τις νίκες του αλλά το… κοινοβούλιο των social media ψάχνει ευκαιρία να τον βγάλει στην σέντρα. Όπως για την συμμετοχή του στην καμπάνια κατά του κορωνοϊού ή την προτροπή του «κάποιος να χτίσει ένα Harrods στην Ελλάδα».

Απαντώντας στους επικριτές του με νέα δημοσίευση ο 22χρονος τενίστας τους προτρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με τον εαυτό τους.

«Αν επενδύσεις στον εαυτό σου, θα τον αγαπήσεις. Κάν’ το σαν η ζωή σου να εξαρτάται από αυτό. Είναι μια καλή αρχή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μία από τις δικές του επενδύσεις φέτος ήταν η διαχείριση του εκνευρισμού του, όπως δήλωσε στο Reuters με αφορμή το επεισόδιο στον πρώτο αγώνα στο Αυστραλιανό Open όπου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να χτυπήσει πάνω στα νεύρα του τον πατέρα του με τη ρακέτα.

«Δουλεύω πάρα πολύ για αυτό. Αν είσαι τη μια μέρα έτσι και την άλλη αλλιώς με τα συναισθήματά σου, αυτό μπορεί να σου κοστίσει» είπε χαρακτηριστικά.

Το γήπεδο απέδειξε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Διατηρήθηκε στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, για τρεις εβδομάδες τον Οκτώβριο ήταν στο Νο5, με ρεκόρ 30 νίκες και 14 ήττες.

Κατέκτησε τον τίτλο στη Μασσαλία νικώντας 2-0 τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, ενώ έφτασε στους τελικούς του Ντουμπάι (ήττα με 2-0 από Τζόκοβιτς) και του Αμβούργου (ήττα με 2-1 από Ρούμπλεφ).

Όλοι τον θαυμάσαμε στον συγκλονιστικό αγώνα με τον Τζόκοβιτς στα ημιτελικά του Roland Garros, όπου ηττήθηκε 3-2.

Μέσα τη χρονιά μόνο οι επιδόσεις του στα παραπάνω τέσσερα τουρνουά του απέφεραν 1,45 εκατ. ευρώ.

Ειδήσεις

Ανασκόπηση 2020: Πώς ο κορωνοϊός «μόλυνε» την αθλητική βιομηχανία – Το κόστος του lockdown

Ανασκόπηση 2020 – Χρυσή Αυγή: Η Δικαιοσύνη έβαλε τέλος στη δράση των ναζιστών

Ανασκόπηση 2020 – Brexit: Οι θυελλώδεις διαπραγματεύσεις και η εμπορική συμφωνία χωρίς δασμούς αλλά με… ψάρια

Ανασκόπηση 2020 – Ελληνοτουρκικά: Οι πολεμικές κραυγές της Τουρκίας και οι νίκες της Ελλάδας σε όλα τα μέτωπα

Ανασκόπηση 2020: Έλληνες καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή το 2020 [εικόνες]

Ανασκόπηση 2020 – Πολιτισμός: Στα highlights της χρονιάς ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης [εικόνες& βίντεο]

Ανασκόπηση 2020: Μεγάλες ειδήσεις που πέρασαν στα… ψιλά

Ανασκόπηση 2020: Η τηλεόραση στην εποχή της καραντίνας: Νικητές και χαμένοι, επέστρεψαν MEGA και Μικρούτσικος, τέλος εποχής για Μενεγάκη – Τα ριάλιτι και οι σειρές

Ανασκόπηση 2020: Το συγκλονιστικό βίντεο με όλα όσα έγιναν τη χρονιά που φεύγει

Ανασκόπηση του 2020, της χρονιάς που άλλαξε τον κόσμο: Κορωνοϊός, πανδημία, lockdown

Ανασκόπηση 2020: «Καμία άλλη δολοφονημένη»: Το τέλος του δράματος με την δικαστική ετυμηγορία για την Ελένη Τοπαλούδη – Όλο το χρονικό

Ανασκόπηση 2020: Το συγκλονιστικό βίντεο με όλα όσα έγιναν τη χρονιά που φεύγει