Ατύχημα για τον Τζο Μπάιντεν: Υπέστη κάταγμα στο πόδι ενώ έπαιζε με τον σκύλο του [βίντεο]

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ υπέστη ρωγμώδη κατάγματα στο πόδι του ενώ έπαιζε με έναν από τους σκύλους του και πιθανώς θα πρέπει να φορέσει μια προστατευτική μπότα ακινητοποίησης για μερικές εβδομάδες, δήλωσε χθες Κυριακή ο προσωπικός του γιατρός.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, αναφέρει παράλληλα το γραφείο του Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, και ο 78χρονος νεοεκλεγείς πρόεδρος επισκέφθηκε ορθοπεδικό χθες Κυριακή για ακτινογραφίες και αξονική.

Οι γιατροί πίστευαν αρχικά ότι ο Μπάιντεν είχε απλώς πάθει διάστρεμμα στον αστράγαλο, αλλά έδωσαν εντολή για συμπληρωματικές εξετάσεις του τραύματος.

«Αξονική που έγινε στη συνέχεια επιβεβαίωσε ρωγμώδη (μικρά) κατάγματα», διευκρινίζει ο προσωπικός του γιατρός Κέβιν Ο’Κόνορ σε ξεχωριστή ανακοίνωση που εξέδωσε, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μπάιντεν. «Θα χρειαστεί πιθανόν μια μπότα ακινητοποίησης για μερικές εβδομάδες», προσθέτει ο γιατρός του.

Μετά την νίκη του επί του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο Μπάιντεν θα είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου των ΗΠΑ όταν ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου. Η υγεία του είναι πιθανόν να παρακολουθείται στενά από τους συμμάχους του, αλλά και από τους αντιπάλους του.

Ο Τραμπ, ο οποίος δεν έχει παραδεχθεί την ήττα του στις εκλογές και αμφισβητεί τα αποτελέσματα των εκλογών στο δικαστήριο, ευχήθηκε στον Μπάιντεν ταχεία ανάρρωση.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020