Ιράν: Νεκρός ο κορυφαίος πυρηνικός επιστήμονας της χώρας – Η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ

Newsroom eleftherostypos.gr

Νεκρός είναι ο Ιρανός κορυφαίος πυρηνικός επιστήμονας Μοχσέν Φαχριζαντέχ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Φαχριζαντέχ εξέπνευσε σήμερα στο νοσοκομείο, υποκύπτοντας στα τραύματα που υπέστη σε ένοπλη επίθεση.

«Δυστυχώς, η ιατρική ομάδα δεν κατάφερε να τον επαναφέρει στη ζωή», αναφέρει ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων που μεταδόθηκε από τα κρατικά ΜΜΕ.

Ο διακεκριμένος Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας Μόχσεν Φαχριζαντέχ, ο οποίος θεωρείται αρχιτέκτονας του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, τραυματίστηκε σε επίθεση έξω από την Τεχεράνη, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, «οι τρομοκράτες ανατίναξαν ένα άλλο αυτοκίνητο», προτού ανοίξουν πυρ εναντίον του οχήματος που μετέφερε τον Φαχριζαντέχ και τους σωματοφύλακές του, στους οποίους είχαν στήσει ενέδρα.

First photo of Fakhrizadeh's car attacked by the assassins today pic.twitter.com/ciMGv6n8Sw

— Reza Khaasteh (@Reza_Khaasteh) November 27, 2020