Σιγκαπούρη: Πρόστιμο 5.000 δολαρίων σε άνδρα που κρατούσε «πλακάτ» με μια χαμογελαστή φάτσα

O Jolovan Wham θα βρεθεί προ του δικαστηρίου, με την πιθανότητα να του επιβληθούν πρόστιμα ύψους έως και 5.000 δολαρίων.

Αφορμή στάθηκε μια φωτογραφία του την οποία κοινοποίησε ο ίδιος, στην οποία εικονίζεται μόνος του στο δρόμο, φορώντας μάσκα και κρατώντας ένα «πλακάτ» από χαρτόνι, το οποίο απεικόνιζε μια, απλοϊκά ζωγραφισμένη…χαμογελαστή φάτσα.

Στο άκουσμα της είδησης της σύλληψής του, δεκάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την Σιγκαπούρη και αλλού ανέβασαν φωτογραφίες τους στο ίντερνετ, στις οποίες κρατούσαν παρόμοια πλακάτ, εκφράζοντας έτσι την αλληλεγγύη τους στον συλληφθέντα.

“Hi Jolovan, sending my photo here for #smileinsolidarity. Would like to remain anonymous pls. Thank you for your immense bravery and unimaginable personal sacrifice, for standing up on behalf of all of us for democracy in this country. Hang in there.” pic.twitter.com/4MbzyN2Jmq

— Jolovan Wham (@jolovanwham) November 24, 2020