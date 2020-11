Πώς θα γιορτάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών Μπάιντεν και Τραμπ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Δημοκρατικός, εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ρεπουμπλικάνος, απερχόμενος Ντόναλντ Τραμπ, όπως και εκατομμύρια άλλοι Αμερικανοί πολίτες, γιόρτασαν σήμερα την Ημέρα των Ευχαριστιών στο σπίτι, σε στενό οικογενειακό κύκλο, καθώς η πανδημία του νέου κορωνοϊού συνεχίζει να πλήττει με σφοδρότητα τις ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν θα περάσει τη μέρα αυτή στη μικρή, παραθαλάσσια πόλη Ριχόμποθ του Ντέλαγουερ, όπου έχει ένα εξοχικό μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ. Οι Μπάιντεν θα γευματίσουν με την κόρη τους, την Άσλεϊ και τον σύζυγό της, Δρ Χάουαρντ Κρέιν.

Ο πρώην αντιπρόεδρος, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανέβασε στο Twitter, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγό του, είπε ότι η οικογένεια συνήθως οργανώνει μια μεγάλη γιορτή στο νησί Ναντάκετ της Μασαχουσέτης. Φέτος όμως θα παραμείνουν στο Ντέλαγουερ, εξαιτίας της πανδημίας και στο τραπέζι τους θα έχουν μόνο «μια μικρή συντροφιά».

Thanksgiving has always been a special time for the Biden family. And while I know this isn’t the way many of us hoped to spend the holiday, the small act of staying home is a gift to our fellow Americans. pic.twitter.com/4mHOEFIcjV

— Joe Biden (@JoeBiden) November 26, 2020