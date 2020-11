Συναγερμός στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε στην είσοδο του γραφείο της Άνγκελα Μέρκελ

Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός σήμανε στο Βερολίνο, καθώς αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Καγκελαρίας.

Σύμφωνα με μάρτυρα, ένα όχημα έπεσε στην πόρτα του γραφείου της Άνγκελα Μέρκελ.

Οι αναφορές για το περιστατικό έρχονται καθώς η Άνγκελα Μέρκελ αναμένεται να πραγματοποιήσει μια τηλεδιάσκεψη με τους πρωθυπουργούς των κρατιδίων της χώρας για να συζητήσουν τα βήματα για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού.

BREAKING:

EYE-WITNESS reports of car crashing into the gates of the German Chancellery in Berlin; office of Kanzlerin Angela Merkel.

📷: HK (unconfirmed if the scene – original states it is) https://t.co/jvbblFARlY pic.twitter.com/VenJ6LcdIv

— Shane B. Murphy (@shanermurph) November 25, 2020