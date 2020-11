Αβρίλ Χέινς: Ποια είναι η πρώτη γυναίκα και εκλεκτή του Μπάιντεν για επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Αβρίλ Χέινς επιλέχθηκε από τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για να ηγηθεί των αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπείας.

Η ίδια έχει υπηρετήσει στη δεύτερη πιο σημαντική θέση ηγεσίας της CIA, ενώ θα επιβλέπει την κοινότητα των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών των ΗΠΑ, που ταλανίζεται από χαμηλό ηθικό, αλλά και είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες ότι η δουλειά της, χρησιμοποιήθηκε για πολιτικές επιθέσεις.

Η Χέινς, είναι μία δικηγόρος από τη Νέα Υόρκη, είναι εκπαιδευμένη στις πολεμικές τέχνες αυτοάμυνας (τζούντο), έχει άδεια ιδιώτη πιλότου, ενώ κάποτε προσπάθησε ανεπιτυχώς να πετάξει πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό με ένα μικρό αεροσκάφος.

Today, I’m announcing the first members of my national security and foreign policy team. They will rally the world to take on our challenges like no other—challenges that no one nation can face alone.

It’s time to restore American leadership. I trust this group to do just that. pic.twitter.com/uKE5JG45Ts

— Joe Biden (@JoeBiden) November 23, 2020