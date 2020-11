«Καλά ξεκουμπίδια» ευχήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα

Newsroom eleftherostypos.gr

Την ανακούφισή του για το τέλος της θητείας Τραμπ εξέφρασε στο Twitter ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντέιβιντ Πιρς, ευχόμενος στον Πρόεδρο «καλά ξεκουμπίδια».

Ο Πιρς μάλιστα, σταμάτησε να ακολουθεί τον νυν Πρόεδρο στο Twitter.

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε στον λογαριασμό του, ο Πιρς, ο οποίος είχε συνταξιοδοτηθεί από το 2016, αναγκάστηκε να ακολουθεί τον «ηλίθιο λογαριασμό του Τραμπ επί 4 χρόνια» .

«Θεωρούσα σημαντικό το να γνωρίζω τι έλεγε ο Πρόεδρός μας, ακόμη και όταν διαφωνούσα μαζί του. Όχι πια», εξήγησε, ενώ έκλεισε την «ανακοίνωσή του» με τον αποχαιρετισμό: «Αντίο Ντόναλντ, και καλά ξεκουμπίδια».

I have followed this stupid account for four years, because I thought it important to know what our president was saying even though I disagreed with him. No more. Good bye, Donald, and good riddance. #unfollowTrump https://t.co/cz49BngWwS

— David D. Pearce (@daviddpearce) November 23, 2020