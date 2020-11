Απίστευτο: Δημοσιογράφος «τρύπωσε» σε τηλεδιάσκεψη των υπ. Άμυνας της ΕΕ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ήταν ένα σκηνικό ρουτίνας, στο οποίο δεν αναμένονταν ανακοινώσεις. Αλλά όπως και να το κάνουμε μία ανοιχτή και εμπιστευτική συζήτηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ δεν μπορεί παρά να αγγίζει θέματα ευαίσθητα ή ακόμη και ζητήματα υψίστης ασφαλείας για τα κράτη-μέλη.

Αν μη τι άλλο θεωρείται αυτονόητο ότι θα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών απέναντι σε αδιάκριτους εισβολείς.

Κι όμως, η συνάντηση της Παρασκευής μέσω τηλεδιάσκεψης επεφύλασσε μία έκπληξη για τους Ευρωπαίους υπουργούς Άμυνας: σε μία από τις οθόνες εμφανίζεται ξαφνικά ένας νεαρός με μαύρο μπλουζάκι, ελαφρώς αξύριστος, να περιεργάζεται με κάποια αμηχανία τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Μάλλον δεν πρόκειται για υπουργό Άμυνας που απλώς φόρεσε κάτι πρόχειρο. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ, που συντονίζει τη συζήτηση από τις Βρυξέλλες, σαστίζει για μία στιγμή και ζητάει να μάθει περισσότερα για την ταυτότητα του απρόσκλητου εισβολέα. Εκείνος του λέει ότι είναι δημοσιογράφος από την Ολλανδία. Έκπληκτος ο Μπορέλ: “Γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε μία εμπιστευτική συζήτηση; Η παραμονή σας συνιστά ποινικό αδίκημα…” Ο απρόσκλητος εισβολέας ζητάει ευγενικά συγγνώμη και αποχωρεί.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt

— Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020