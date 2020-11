Συνάντηση κυκλώνων προκάλεσε την απόλυτη ψύξη – Πάγωσαν τα πάντα στο Βλαδιβοστόκ

Newsroom eleftherostypos.gr

Η παγωμένη βροχή δεν είναι ασυνήθιστη για τους 600.000 κατοίκους του Βλαδιβοστόκ, ωστόσο χαρακτηρίζεται σπάνιο όσο και ακραίο φαινόμενο είναι η συνάντηση θερμού και ψυχρού κυκλώνα που έκαναν το νερό στρώμα πάγου πάχους 12 χιλιοστών, πρωτοφανές για δεκαετίες.

Η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι πληροφορίες για θανάτους από το κρύο δεν έχουν επίσημα επιβεβαιωθεί. Για δευτερόλεπτα γλίτωσε κάτοικος από πτώση τεράστιου όγκου που αποκολλήθηκε από σπίτι και καταπλάκωσε το αυτοκίνητο του.

Η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας που ακολούθησε την παγωμένη βροχή συντηρεί τον πάγο σε σημείο «να μην σπάει ούτε με σφυρί».

Η μητρόπολη της ρωσικής ‘Απω Ανατολής κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 150.000 άνθρωποι, παραμένουν για δεύτερο εικοσιτετράωρο χωρίς ρεύμα και νερό.

#Russia | A slab of concrete fell from an apartment building in #Vladivostok and hit a car parked below, nearly cutting the vehicle in two. https://t.co/jAg6Ugkoz0 pic.twitter.com/YPABMtVVvl

— Atlantide (@Atlantide4world) November 19, 2020