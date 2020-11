Πατριάρχης Ειρηναίος: Θλίψη για τον χαμό του – Σάλος για την κηδεία άνευ μέτρων που χοροστάτησε πριν νοσήσει [εικόνες & βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε ηλικία 90 ετών έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό την Παρασκευή ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος, ο οποίος νοσηλευόταν από την περασμένη Τετάρτη σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου με κορωνοϊό.

O Πρόεδρος της χώρας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε το θλιβερό νέο στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram την Παρασκευή. «Ήμουν τιμή να σε γνωρίζω. Άνθρωποι σαν εσένα δεν αναχωρούν ποτέ», έγραψε ο Βούσιτς κάτω από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Πατριάρχη.

Να σημειωθεί ότι ο προκαθήμενος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας πριν δύο Κυριακές είχε χοροστατήσει στην εξόδιο ακολουθία του Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλλασίας Αμφιλόχιου, ο οποίος απεβίωσε από επιπλοκές του κορωνοϊού.

Στη συγκεκριμένη κηδεία, επικράτησε αδιανόητος συνωστισμός, με πολλούς από τους εκατοντάδες πιστούς που παρευρέθησαν να επιλέγουν να μη φορέσουν μάσκα, και κάποιους μάλιστα να… προσκυνούν τη σορό του Μητροπολίτη μέσα από το ανοιχτό φέρετρο.

Mourners in Montenegro have kissed the body of a bishop in his open casket after he died from the coronavirus. pic.twitter.com/fooMSLDbEG

