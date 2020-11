Απίστευτος Τραμπ: «Κέρδισα τις εκλογές» έγραψε και… έφαγε πόρτα στο twitter

Newsroom eleftherostypos.gr

Συνεχίζεται το παραλήρημα του Ντόναλντ Τραμπ που φαίνεται ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί το γεγονός ότι έχασε τις εκλογές.

Μετά από τα κυριακάτικα «χτυπήματά» του, όπου αρχικά «παραδέχτηκε» την ήττα του σε «νοθευμένες» εκλογές, αλλά έσπευσε να αναθεωρήσει λίγη ώρα αργότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας «ανέβασε» νέο tweet, στο οποίο ανέφερε λακωνικά και χωρίς πολλές εξηγήσεις πως «Κέρδισα τις Εκλογές».

Το Tweet, με την επισήμανση από πλευράς Twitter πως «οι επίσημες πηγές έχουν κρίνει διαφορετικά το αποτέλεσμα».

Λιγα λεπτά αργότερα, συνέχισε με το ακόλουθο tweet, αναφορικά με την επανακαταμέτρηση στη Τζόρτζια: «Η fake επανακαταμέτρηση στη Τζόρτζια δεν σημαίνει τίποτα, καθώς δεν επιτρέπουν την εξέταση κι επαλήθευση των υπογραφών. Σπάστε το αντισυνταγματικό διάταγμα συναίνεσης!».

The Fake recount going on in Georgia means nothing because they are not allowing signatures to be looked at and verified. Break the unconstitutional Consent Decree!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020