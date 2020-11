ΗΠΑ-εκλογές: Σε παραλήρημα ο Τραμπ: Τώρα λέει ότι δεν αναγνωρίζει καμία ήττα και θα νικήσει

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ-εκλογές: Μόλις για λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν και στη συνέχεια επανήρθε στη γνωστή ρητορική τονίζοντας ότι αυτός θα νικήσει επιμένοντας στα περί νοθείας.

«Νοθευμένες εκλογές. Θα νικήσουμε!» έγραψε λίγα λεπτά μετά τις πρώτες του αναρτήσεις και αφού τα διεθνή ΜΜΕ διάβασαν σε εκείνες την πρώτη παραδοχή ήττα.

Με νέο του tweet, λίγα λεπτά αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχιζε λέγοντας: «Κέρδισε μόνο στα μάτια των μίντια των Fake News. Δεν αναγνωρίζω τίποτα! Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτές ήταν νοθευμένες εκλογές!».

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

Νωρίτερα ο Ντόναλντ είχε γράψει στο Twitter: «Κέρδισε (σσ ο Μπάιντεν) επειδή οι εκλογές ήταν “πειραγμένες”. Δεν επιτρέπονταν παρατηρητές, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία των ακραίων αριστερών, Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε καν να πληροί τις προϋποθέσεις για το Τέξας (το οποίο κέρδισα με μεγάλη διαφορά!), τα ψεύτικα και σιωπηρά ΜΜΕ και πολλά άλλα!», έγραψε συγκεκριμένα ο Τραμπ.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020